Zürich - Die Fondsleitung meldet für das Geschäftsjahr 2025/2026 ein erfreuliches Ergebnis des Immobilienfonds «ZIF Immobilien Direkt Schweiz». Die Fondsleitung verfolgte konsequent ihre Strategie der Ertragsoptimierung und der aktiven Erschliessung von Potenzialen. Per 30. Juni 2026 umfasst das Portfolio 60 Liegenschaften mit einem Marktwert von rund 1,66 Milliarden Schweizer Franken. Der Fokus des Fonds liegt unverändert auf der Wohnnutzung sowie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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