Erweiterte Funktionen verknüpfen Produktmerkmale mit der Leistung im Markt und helfen Marken und Einzelhändlern dabei, das Kaufverhalten der heutigen Kunden zu verstehen und sich auf die durch KI vermittelte Produktsuche vorzubereiten.

NIQ (NYSE: NIQ), ein führendes Unternehmen im Bereich Verbraucherforschung gab heute die Ausweitung von NIQ Product Insights (NPI) auf ganz Westeuropa bekannt und stärkt damit sein Produktinformationsportfolio, um Marken und Einzelhändlern ein besseres Verständnis dafür zu vermitteln, welche Faktoren die Kaufentscheidungen der Verbraucher und das Wachstum der Produktkategorien beeinflussen. Die Ausweitung bringt nach Frankreich, Deutschland, Irland und dem Vereinigten Königreich erweiterte Produktinformationsfunktionen auch nach Österreich, Belgien, Italien, in die Niederlande, nach Portugal, Spanien und in der Schweiz.

Da Verbraucher und in zunehmendem Maße auch die digitalen und KI-gestützten Tools, die sie bei ihren Kaufentscheidungen unterstützen Produkte anhand spezifischer Präferenzen in Bezug auf Gesundheit, Wohlbefinden, Nachhaltigkeit und Inhaltsstoffe bewerten, gewinnen Produktmerkmale als Teil der intelligenten Infrastruktur im Handel zunehmend an Bedeutung. Marken und Einzelhändler benötigen mehr als nur herkömmliche Marktmessungen, um zu verstehen, welche Merkmale die Auswahl beeinflussen und das Wachstum vorantreiben. NPI verknüpft diese Merkmale mit der tatsächlichen Umsatzentwicklung.

NPI kombiniert bewährte Produktmerkmale darunter Inhaltsstoffe, Werbeaussagen, Zertifizierungen, Nährstoffe und funktionelle Vorteile mit Marktmessdaten von NIQ. Es hilft Kunden dabei, zwei entscheidende Fragen zu beantworten: Welche Produkte entsprechen den Bedürfnissen der Käufer, und welche Merkmale treiben tatsächlich den Kauf und das Wachstum voran? Diese Erkenntnisse unterstützen heute Entscheidungen in den Bereichen Innovation, Preisgestaltung und Sortimentsgestaltung und schaffen gleichzeitig eine solidere Grundlage, da die Produktentdeckung und -auswahl zunehmend durch künstliche Intelligenz gesteuert werden.

Warum NPI für Marken und Einzelhändler wichtig ist

Da sich die Erwartungen der Verbraucher weiterentwickeln, werden Produkteigenschaften zu einem entscheidenden Faktor für Kaufentscheidungen und das Wachstum der Produktkategorie. Eine Analyse von NIQ* zeigt:

41 der westeuropäischen Verbraucher sind bereit, für Produkte mit hochwertigeren Inhaltsstoffen oder Rezepturen mehr zu bezahlen.

39 der westeuropäischen Verbraucher sind bereit, für Transparenz bei den Inhaltsstoffen und in der Lieferkette mehr zu bezahlen.

Die spezifischen Produktvorteile übertreffen das Wachstum der gesamten Kategorie deutlich. In Deutschland verzeichneten Shampoo-Produkte mit dem angegebenen Vorteil "Sanfte Formel" ein Wachstum von +48 %, während die gesamte Shampoo-Kategorie um weniger als 1 wuchs.

Merkmale, die mit hohem Wachstum verbunden sind, können auch mit erheblichen Preisaufschlägen einhergehen. Im britischen Markt für Hautreinigungsprodukte verzeichneten Produkte mit einer ausgewiesenen Hyaluronsäure-Wirkungsangabe ein Wachstum von +61 und lagen im Durchschnitt bei 15,87 £/kg mehr als das Dreifache des Durchschnittspreises der Kategorie von 5,04 £/kg.

NPI unterstützt Marken dabei, Produktmerkmale direkt mit dem Kaufverhalten zu verknüpfen, und hilft so, die Lücke zwischen dem, was Verbraucher für wichtig halten, und dem, was den Umsatz tatsächlich ankurbelt, zu schließen.

"Da Verbraucher und in zunehmendem Maße auch KI-gestützte Einkaufstools Produkte anhand immer spezifischerer Bedürfnisse und Vorlieben bewerten, wird Product Intelligence zu einer unverzichtbaren Infrastruktur im Handel", sagte Emilie Darolles, Präsidentin für Westeuropa. "NIQ Product Insights hilft unseren Kunden dabei, vertrauenswürdige Produktmerkmale mit der Marktleistung zu verknüpfen, damit sie schneller innovativ sein, ihre Produktstrategien optimieren und fundiertere geschäftliche Entscheidungen treffen können. Dies ist ein wichtiger Bestandteil unserer umfassenden Product-Intelligence-Strategie, während wir weiterhin in die Zukunft des KI-gesteuerten Handels investieren."

Die Expansion in Westeuropa baut auf den kontinuierlichen Investitionen von NIQ in die Bereiche Product Intelligence, fortschrittliche Analytik und Consumer Intelligence auf und folgt auf erfolgreiche NPI-Einführungen in Kanada, Frankreich, Deutschland, Irland und dem Vereinigten Königreich. Als Teil der umfassenderen "Connected Content"-Strategie von NIQ und von "The Full View" vereint das Produktintelligenz-Portfolio von NIQ vertrauenswürdige Produktinhalte, strukturierte Produktdaten, kontextbezogene Informationen und Marktmessungen, um Marken und Einzelhändlern ein besseres Verständnis dafür zu vermitteln, wie Produkte in modernen Handelsumgebungen dargestellt, entdeckt, interpretiert und ausgewählt werden.

In Verbindung mit den kontinuierlichen Investitionen von NIQ in KI-Fähigkeiten der nächsten Generation hilft "Product Intelligence" Kunden dabei, verlässliche Produktinformationen in umsetzbare Erkenntnisse umzuwandeln. Durch die Verknüpfung verlässlicher Produktmerkmale mit der Marktleistung und dem Kaufverhalten können Kunden aufkommende Trends früher erkennen, ihre Wettbewerbslandschaft besser verstehen, Innovationen beschleunigen und fundiertere Entscheidungen in Bezug auf Preisgestaltung, Sortiment und Markteinführungsstrategien treffen.

Hinweise an die Herausgeber

*Die in dieser Pressemitteilung verwendeten Daten stammen aus der NIQ-Studie "Consumer Outlook", der "NIQ Global Health Wellness Survey 2025", den NIQ Consumer Panel Services, den NIQ Retail Measurement Services (Scantrack) sowie den NIQ Product Insights-Daten für Westeuropa. Die Analyse basiert auf den aktuellsten verfügbaren Daten für die jeweiligen Märkte und Kennzahlen, wie in den zugrunde liegenden Studien angegeben.

Häufig gestellte Fragen

F: Was ist NIQ Product Insights (NPI)?

A: NIQ Product Insights (NPI) ist eine Kernkompetenz innerhalb des Product-Intelligence-Portfolios von NIQ, die detaillierte Produktmerkmale wie Inhaltsstoffe, Werbeaussagen, Zertifizierungen, Nährstoffe und funktionelle Vorteile mit den Marktmessdaten von NIQ verknüpft. Dies ermöglicht es Marken und Einzelhändlern, nicht nur zu erkennen, welche Produkte sich verkaufen, sondern auch, welche Produktmerkmale das Wachstum und die Kaufentscheidung der Verbraucher beeinflussen.

F: Warum expandiert NIQ mit NPI in Westeuropa?

A: Da Verbraucher ihre Kaufentscheidungen zunehmend anhand von Kriterien wie Gesundheit, Nachhaltigkeit, Transparenz bei den Inhaltsstoffen und Produktvorteilen treffen, benötigen Marken und Einzelhändler detailliertere Einblicke in die Faktoren, die den Erfolg bestimmen. Die Ausweitung von NPI auf ganz Westeuropa bietet Kunden einen einheitlichen Überblick über Produktmerkmale und Marktleistung in den wichtigsten regionalen Märkten.

F: Wie unterscheidet sich NPI von traditionellen Messverfahren?

A: Herkömmliche Marktanalysen zeigen, welche Produkte sich verkaufen und wie sich die einzelnen Kategorien entwickeln. NPI ergänzt dies um eine Ebene der Produktintelligenz, die Aufschluss darüber gibt, warum Produkte an Beliebtheit gewinnen oder an Bedeutung verlieren, indem Merkmale wie Zutaten, Werbeaussagen, Zertifizierungen und Nährstoffe direkt mit der Verkaufsentwicklung verknüpft werden.

F: Wie fördert NPI die Überwindung des sogenannten "Say-do Gap"?

A: Viele Unternehmen stützen sich auf Umfragen, um die Präferenzen und Einstellungen der Verbraucher zu verstehen. NPI ergänzt diese Erkenntnisse, indem es Produktmerkmale mit dem tatsächlichen Kaufverhalten verknüpft und so den Kunden hilft zu verstehen, ob die Merkmale, die Verbraucher nach eigenen Angaben schätzen, tatsächlich Einfluss auf die Kaufentscheidungen in der Praxis haben.

F: Wer profitiert von NPI?

A: NPI richtet sich an Hersteller, Einzelhändler, Zulieferer von Zutaten, Verpackungsunternehmen, Category Manager, Innovationsteams und Marktforscher, die ein besseres Verständnis der Wachstumsfaktoren, der Kaufentscheidungen der Verbraucher und der Kategorieentwicklung gewinnen möchten.

F: Welche Art von Entscheidungen kann NPI unterstützen?

A: NPI unterstützt Kunden dabei, fundiertere Entscheidungen in den Bereichen Innovation, Produktentwicklung, Sortimentsstrategie, Preisgestaltung, Verkaufsförderung, Kategorie-Management, Shopper-Marketing und Retail-Media zu treffen, indem es aufzeigt, welche Eigenschaften bei den Verbrauchern den größten Anklang finden.

F: Welche Art von Attributen sind in NPI enthalten?

A: NPI erfasst Hunderte von Produktmerkmalen, darunter Inhaltsstoffe, Angaben, Zertifizierungen, Nährstoffe, Nachhaltigkeitsindikatoren und funktionelle Vorteile. Zu diesen Merkmalen zählen sowohl angegebene Merkmale (auf der Verpackung sichtbare Angaben und Zertifizierungen) als auch abgeleitete Merkmale, die sich aus den Angaben zu Inhaltsstoffen und Nährwerten ergeben.

F: Inwiefern unterscheidet sich NPI von Daten zu den Angaben über das Produkt?

A: Zwar sind Produktversprechen ein wichtiger Bestandteil der NPI, doch geht die Lösung noch einen Schritt weiter, indem sie Versprechen, Zertifizierungen, Inhaltsstoffe, Nährstoffe und andere Produktmerkmale mit Daten zur Marktleistung verknüpft. Dies ermöglicht es den Kunden, die kommerziellen Auswirkungen von Produktmerkmalen zu verstehen, anstatt lediglich deren Vorhandensein festzustellen.

F: Wo ist NPI verfügbar?

A: NPI ist derzeit weltweit in zahlreichen Märkten erhältlich, darunter Kanada, Frankreich, Deutschland, Irland, das Vereinigte Königreich sowie nun in weiteren westeuropäischen Märkten wie Belgien, die Niederlande, Österreich, die Schweiz, Portugal, Spanien und Italien.

Q: Wie unterstützt NPI die Full View-Strategie von NIQ?

A: NPI ergänzt Full View von NIQ, indem es Produktinformationen mit Marktmessungen und dem Kaufverhalten der Verbraucher verknüpft. Dadurch erhalten Kunden ein umfassenderes Verständnis dafür, was Verbraucher kaufen, warum sie es kaufen und welche Eigenschaften das Wachstum in den verschiedenen Märkten und Kategorien vorantreiben.

F: Ist NPI ein Teil der allgemeinen Innovationsinitiativen von NIQ?

A: Ja. NPI ist eine strategische Investition, die NIQ in die Lage versetzt, Kunden dabei zu unterstützen, die sich wandelnden Bedürfnisse der Käufer zu verstehen, aufkommende Trends zu erkennen und fundiertere Entscheidungen zu treffen. NIQ investiert weiterhin in den Ausbau der Abdeckung, der Funktionen und der weltweiten Marktverfügbarkeit von NPI.

Über NIQ

NielsenIQ (NYSE: NIQ) ist ein führendes Unternehmen im Bereich Verbraucherforschung, das ein umfassendes Verständnis des Kaufverhaltens von Verbrauchern vermittelt und neue Wege zum Wachstum aufzeigt. Unsere globale Reichweite erstreckt sich über 90 Länder und deckt damit etwa 82 der Weltbevölkerung sowie mehr als $7,4 Billionen an weltweiten Verbraucherausgaben ab. Mit einer ganzheitlichen Betrachtung des Einzelhandels und den umfassenden Verbrauchererkenntnissen bereitgestellt durch fortschrittliche Analysen auf modernsten Plattformen bietet NIQ den "Full View".

Mehr Informationen finden Sie unter: www.niq.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zur "Product Intelligence"-Strategie von NIQ, zur erwarteten Erweiterung und zu den Funktionen von NIQ Product Insights (NPI), zu den fortgesetzten Investitionen in KI-gestützten Handel sowie zur erwarteten Entwicklung der Produktsuche und der Kaufentscheidungen von Verbrauchern. Diese Aussagen spiegeln aktuelle Erwartungen und Prognosen wider, die auf verfügbaren Daten, historischen Mustern und verschiedenen Annahmen basieren. Begriffe wie "wird", "erwartet", "geht davon aus", "wird werden", "glaubt" und ähnliche Ausdrücke sollen solche zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. Diese Aussagen stellen keine Garantien für zukünftige Ergebnisse dar und unterliegen inhärenten Unsicherheiten, darunter Veränderungen der Verbraucherpräferenzen, der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, technologischer Fortschritte, regulatorischer Entwicklungen und der Wettbewerbsdynamik. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in diesen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Obwohl wir bestrebt sind, unsere Erkenntnisse auf zuverlässige Daten und fundierte Methoden zu stützen, übernehmen wir keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um zukünftige Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

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