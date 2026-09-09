Suniva has announced the completion of an $835 million capital raise as it continues the buildout of a new 4.5 GW facility inside a 620,000 square-foot building currently under construction in Laurens County, South Carolina. The infusion of capital includes both debt and equity financing, consisting of senior secured credit facilities provided by funds managed by Goldman Sachs Alternatives and I Squared Capital, a second lien credit facility provided by JBA Asset Management, and equity investments by Electron Capital Partners, Orion Infrastructure Capital (OIC), and Rubric Capital Management, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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