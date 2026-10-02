The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 02.10.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 02.10.2026
ISIN Name
US1509643029 CENNTRO INC. NEW O.N.
US15117F8804 CELLECTAR NEW22 DL-00001
US15130G8657 CEMTREX INC. O.N.
US16385C2035 CHEMOMAB THER. ADR/80 NEW
US17322U3068 CITIUS PHARMAC. DL -,001
US1777973058 CITY DEV.LTD.ADR/1 SD-,50
US1850642018 CLEARSIGN TECHNOLOG. NEW
US18978H5081 CNS PHARM.INC.NEW DL-,001
US2062772049 CONCORD MED.ADR/3NDL-0001
US20731J4094 PRESURANCE HOLDINGS NEW
US29268T5083 ENERGY FOCUS INC. DL-0001
US29350E3027 LUNAI BIOWORKS DL-,0001
US29405E5050 ENVERIC BIOSCIEN. DL-,01
US29415J2050 ENVVENO MED CORP.NEW O.N.
US30329Y4035 FG COMMUNITIES HLDG. O.N.
US31573L2043 FIBROBIOLOG. O.N.
US34380C2017 FLUENT INC. DL-,01
US37229T5092 KARTOON STUD. NEW DL-,001
US44888K4076 HYDR. HLDGS INC. DL-,0001
US45840Y6095 INTERACT.S. 2026 DL-,0001
US4831193010 KALA BIO INC. O.N.
US4920513052 KEPPEL ADR/2
US49721T5074 KIORA PHARMACEUT. DL-,01
US53225G2012 LIGHTINTHEBOX HLDG ADR/12
US59564R8723 BIODEXA PHARMA ADR 500000
US60855D4088 MOLECULIN O.N.
US6273335033 SADOT GROUP INC. O.N.
US62856X3008 Q/C TECHNOLOGIES DL-0,001
US62955X4097 NAAS TECHNOLOGY ADS JUL25
US65343E2072 NEXTCURE INC.NEW DL-,001
US66987P5089 STABLECOIN DEVELOPME.O.N.
US67022C3043 NUCANA ADR NEW LS-,04
US67113Y8012 NUWELL.INC.NEW26 DL-,0001
US68232V8845 TRAWS PHARMA INC. DL-,01
US68386J2087 CERYVYN THERAP.(SP.ADR/8)
US68620A3023 VIVOSIM LABS INC. DL-,001
US6963894026 PALISADE BIO INC. DL-,001
US72303P5035 SUNATION ENER. NEW DL-,05
US72942G2030 PLURI INC. NEW
US73102V2043 POLAR POWER INC. NEW
US73933H3093 POWER REIT NEW DL-,001
US74638P3073 PURPLE BI.LTD SP.ADR/2000
US74754R3012 FF EAI ROBO. ECO. DL-,001
US74933X7084 CATHETER PR. NEW DL-,0001
US75607T2042 REALPHA TECH CORP. NEW ON
US7574683014 REDHILL B.AD 10000/IL-,01
US75903M3097 REG.HEALTH.PROP.INC.
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ISIN Name
US1509643029 CENNTRO INC. NEW O.N.
US15117F8804 CELLECTAR NEW22 DL-00001
US15130G8657 CEMTREX INC. O.N.
US16385C2035 CHEMOMAB THER. ADR/80 NEW
US17322U3068 CITIUS PHARMAC. DL -,001
US1777973058 CITY DEV.LTD.ADR/1 SD-,50
US1850642018 CLEARSIGN TECHNOLOG. NEW
US18978H5081 CNS PHARM.INC.NEW DL-,001
US2062772049 CONCORD MED.ADR/3NDL-0001
US20731J4094 PRESURANCE HOLDINGS NEW
US29268T5083 ENERGY FOCUS INC. DL-0001
US29350E3027 LUNAI BIOWORKS DL-,0001
US29405E5050 ENVERIC BIOSCIEN. DL-,01
US29415J2050 ENVVENO MED CORP.NEW O.N.
US30329Y4035 FG COMMUNITIES HLDG. O.N.
US31573L2043 FIBROBIOLOG. O.N.
US34380C2017 FLUENT INC. DL-,01
US37229T5092 KARTOON STUD. NEW DL-,001
US44888K4076 HYDR. HLDGS INC. DL-,0001
US45840Y6095 INTERACT.S. 2026 DL-,0001
US4831193010 KALA BIO INC. O.N.
US4920513052 KEPPEL ADR/2
US49721T5074 KIORA PHARMACEUT. DL-,01
US53225G2012 LIGHTINTHEBOX HLDG ADR/12
US59564R8723 BIODEXA PHARMA ADR 500000
US60855D4088 MOLECULIN O.N.
US6273335033 SADOT GROUP INC. O.N.
US62856X3008 Q/C TECHNOLOGIES DL-0,001
US62955X4097 NAAS TECHNOLOGY ADS JUL25
US65343E2072 NEXTCURE INC.NEW DL-,001
US66987P5089 STABLECOIN DEVELOPME.O.N.
US67022C3043 NUCANA ADR NEW LS-,04
US67113Y8012 NUWELL.INC.NEW26 DL-,0001
US68232V8845 TRAWS PHARMA INC. DL-,01
US68386J2087 CERYVYN THERAP.(SP.ADR/8)
US68620A3023 VIVOSIM LABS INC. DL-,001
US6963894026 PALISADE BIO INC. DL-,001
US72303P5035 SUNATION ENER. NEW DL-,05
US72942G2030 PLURI INC. NEW
US73102V2043 POLAR POWER INC. NEW
US73933H3093 POWER REIT NEW DL-,001
US74638P3073 PURPLE BI.LTD SP.ADR/2000
US74754R3012 FF EAI ROBO. ECO. DL-,001
US74933X7084 CATHETER PR. NEW DL-,0001
US75607T2042 REALPHA TECH CORP. NEW ON
US7574683014 REDHILL B.AD 10000/IL-,01
US75903M3097 REG.HEALTH.PROP.INC.
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