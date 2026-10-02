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WKN: A42FER | ISIN: US45840Y6095 | Ticker-Symbol: T2I2
NASDAQ
02.10.26 | 15:30
2,150 US-Dollar
-1,38 % -0,030
Branche
Freizeitprodukte
Aktienmarkt
Sonstige
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INTERACTIVE STRENGTH INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
INTERACTIVE STRENGTH INC 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
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BIODEXA PHARMACEUTICALS
BIODEXA PHARMACEUTICALS PLC ADR Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BIODEXA PHARMACEUTICALS PLC ADR0,610-3,54 %
CATHETER PRECISION INC0,153+1,87 %
CELLECTAR BIOSCIENCES INC1,780-4,81 %
CEMTREX INC2,035+0,25 %
CENNTRO INC3,800-2,56 %
CHEMOMAB THERAPEUTICS LTD ADR1,430+10,00 %
CITIUS PHARMACEUTICALS INC0,532-1,23 %
CLEARSIGN TECHNOLOGIES CORPORATION3,500-3,58 %
CNS PHARMACEUTICALS INC5,250+0,77 %
CONCORD MEDICAL SERVICES HOLDINGS LTD ADR2,860-1,04 %
ENERGY FOCUS INC2,380-100,00 %
ENVERIC BIOSCIENCES INC1,480+1,37 %
ENVVENO MEDICAL CORPORATION9,170-100,00 %
FF EAI ROBOTICS ECOSYSTEM INC3,240-100,00 %
FG COMMUNITIES HOLDINGS INC6,940+4,75 %
FIBROBIOLOGICS INC1,2000,00 %
FLUENT INC2,890-6,17 %
HYDROFARM HOLDINGS GROUP INC1,030+8,11 %
INTERACTIVE STRENGTH INC2,150-1,38 %
KALA BIO INC0,381-9,23 %
KARTOON STUDIOS INC0,561-2,59 %
KIORA PHARMACEUTICALS INC2,550-0,78 %
LIGHTINTHEBOX HOLDING CO LTD ADR2,8000,00 %
LUNAI BIOWORKS INC1,255-9,06 %
MOLECULIN BIOTECH INC0,481-3,93 %
NAAS TECHNOLOGY INC ADR3,160-4,53 %
NEXTCURE INC5,080+1,60 %
NUCANA PLC ADR1,090-6,84 %
NUWELLIS INC0,692-7,61 %
PALISADE BIO INC1,450+1,40 %
PLURI INC4,660-100,00 %
POLAR POWER INC1,460-100,00 %
POWER REIT7,0000,00 %
PRESURANCE HOLDINGS INC7,000+3,09 %
PURPLE BIOTECH LTD ADR1,480-2,63 %
Q/C TECHNOLOGIES INC0,748-3,52 %
REALPHA TECH CORP0,130-100,00 %
REDHILL BIOPHARMA LTD ADR0,500+4,17 %
REGIONAL HEALTH PROPERTIES INC2,5200,00 %
SADOT GROUP INC10,830-7,36 %
STABLECOIN DEVELOPMENT CORPORATION7,575+107,53 %
SUNATION ENERGY INC2,340+2,63 %
TRAWS PHARMA INC0,561+2,88 %
VIVOSIM LABS INC0,197-6,24 %
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