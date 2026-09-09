Die Amazon-Aktie hat seit ihrem Allzeithoch bei 287,20 US$ rund -13% korrigiert und nähert sich damit einer charttechnisch wichtigen Wegmarke. Bei aktuell 251,09 US$ trifft der Kurs auf eine erste Unterstützung und zugleich auf die seit April steigende Trendlinie. Fundamental bleibt insbesondere AWS ein Wachstumsmotor, während die enormen Investitionen in KI-Infrastruktur zunehmend Kapital binden. Gelingt die Stabilisierung um 250 US$, könnte die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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