Durch die Kombination von VisaNet-Abrechnungsdaten mit Blockchain-basierten Kreditgeschäften unterstützt Visa seine Partner dabei, neue Finanzierungsmöglichkeiten für an Stablecoins gekoppelte Kartenprogramme zu erschließen.

Visa (NYSE: V) hat heute einen neuen Ansatz für On-Chain-Kredite vorgestellt, der darauf abzielt, an Stablecoins gekoppelten Kartenprogrammen und Fintech-Unternehmen den Zugang zu Betriebskapital zu ermöglichen unter Nutzung der On-Chain-Kreditinfrastruktur und der Visa-Daten.

Das On-Chain-Kreditgeschäft hat sich zu einem der am schnellsten wachsenden Segmente der digitalen Finanzwirtschaft entwickelt. Laut dem Visa Onchain Analytics Dashboard wurden seit 2020 Kredite im Wert von mehr als 694 Milliarden US-Dollar, die auf Stablecoins lauten, über On-Chain-Kreditprotokolle vergeben, wodurch ein globaler Kreditmarkt entstanden ist, der rund um die Uhr in Betrieb ist. Dennoch konzentriert sich ein Großteil dieser Aktivitäten nach wie vor auf die Kryptomärkte und hat die Unternehmen und Zahlungserfahrungen, die die Menschen täglich nutzen, nicht nennenswert unterstützt.

Visa trägt dazu bei, diese Lücke zu schließen, indem es die Abwicklungsdaten von VisaNet mit der On-Chain-Kreditinfrastruktur kombiniert. Diese Informationen können Kreditgebern helfen, besser zu verstehen, wie ein Programm funktioniert. Das erleichtert es ihnen, Finanzierungsmöglichkeiten zu bewerten, die ihrem Bedarf entsprechen, und Kapital zur Unterstützung ihrer Ziele bereitzustellen.

"Stablecoins verändern nicht nur die Weise, wie das Geld fließt, sondern sie eröffnen auch Möglichkeiten, die Finanzinfrastruktur, die den Zahlungsverkehr stützt, neu zu überdenken", sagte Rubail Birwadker, Global Head of Growth Products and Partnerships bei Visa. "Wir sehen, wie vertrauenswürdige Zahlungsdaten und On-Chain-Technologien zusammenwirken können, um neue Formen der Liquidität zu erschließen und Unternehmen dabei zu helfen, auf transparentere, programmierbare und an das Tempo des modernen Handels angepasste Weise Zugang zu Kapital zu erhalten."

Die Ankündigung ist Teil der umfassenden Stablecoin-Strategie von Visa, zu der auch die kürzlich erfolgte Einführung der Visa Stablecoin Platform gehört, die die Abwicklung von Transaktionen mit Stablecoins ermöglicht, die Ausweitung von Stablecoin-gebundenen Kartenprogrammen vorantreibt und Finanzinstituten den Zugang zu neuen Funktionen im Bereich digitaler Vermögenswerte erleichtert.

Derzeit sind im Visa-Netzwerk mehr als 160 an Stablecoins gekoppelte Kartenprogramme in Betrieb, wobei das Zahlungsvolumen dieser Programme Jahr für Jahr um fast 200 gestiegen ist. Das Abwicklungsvolumen von Visas Stablecoin hat kürzlich eine annualisierte Run Rate von 20 Milliarden US-Dollar überschritten, was einem Anstieg um mehr als das 15-Fache im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Für viele aufstrebende Zahlungsdienstleister kann es in Phasen raschen Wachstums schwierig sein, Betriebskapital zu beschaffen. Herkömmliche Finanzierungsstrukturen setzen oft eine beträchtliche Unternehmensgröße, eine gewisse Betriebsgeschichte oder manuelle Bonitätsprüfungsverfahren voraus, bevor Kredite gewährt werden. Visa ist der Ansicht, dass eine Blockchain-basierte Kreditvergabestruktur, die auf vertrauenswürdigen Zahlungsdaten basiert, dazu beitragen kann, diese Herausforderungen zu bewältigen und gleichzeitig für mehr Transparenz und Effizienz zu sorgen.

Ein frühes Beispiel für dieses Modell ist die Zusammenarbeit von Visa mit Credit Coop, die Betriebskapital und Abwicklungsfinanzierung für an Stablecoins gekoppelte Kartenprogramme bereitstellt und dabei Smart Contracts einsetzt, um die Finanzierung, die Sicherheitenverwaltung und die Rückzahlung zu automatisieren. Mit Zustimmung des Kunden kombiniert die Credit Coop Visa-Abrechnungsdaten mit Transaktionsdaten aus der Blockchain, um die Bonität zu bewerten und die automatisierte Abrechnungsfinanzierung zu unterstützen.

Bis heute hat das Modell ein seit 2023 kumuliertes Finanzierungsvolumen von mehr als 2,5 Milliarden US-Dollar ermöglicht, ohne dass es bei den teilnehmenden Einrichtungen zu einem einzigen Zahlungsausfall gekommen wäre. Die Infrastruktur hat zudem mehr als 3.000 Kreditaufnahmen und 9.000 Rückzahlungen programmgesteuert auf der Blockchain abgewickelt und so eine transparente und überprüfbare Aufzeichnung der Finanzierungsaktivitäten geschaffen.

"Zahlungsdienstleister verfügen zwar seit jeher über gute Sicherheiten in Form ihrer Abrechnungsforderungen, hatten jedoch bisher keine Möglichkeit, den Kreditgebern in Echtzeit zu zeigen, wie sich diese entwickeln", sagte Chris Walker, Gründer und CEO von Credit Coop. "Durch die Kombination von Visa-Abrechnungsdaten mit der On-Chain-Infrastruktur können wir die aktuelle Performance bewerten, Rückzahlungen aus dem Abrechnungsfluss durchsetzen und im Zuge des Wachstums eines Programms Kapital von teilnehmenden Kreditgebern auf der Blockchain bereitstellen."

Visa betrachtet On-Chain-Kredite als natürliche Erweiterung seiner umfassenden Bemühungen, eine Brücke zwischen der traditionellen Finanzinfrastruktur und den aufkommenden Technologien für digitale Vermögenswerte zu schlagen.

Angesichts der Weiterentwicklung digitaler Zahlungsökosysteme bleibt der Zugang zu Liquidität eine entscheidende Voraussetzung für Wachstum. Visa ist der Ansicht, dass Modelle, die eine bewährte Zahlungsinfrastruktur, tokenisierte Vermögenswerte und programmierbare Finanzdienstleistungen kombinieren, das Potenzial haben, neue Formen der Kreditvergabe, der Finanzverwaltung und der Abwicklung im gesamten globalen Zahlungsökosystem zu unterstützen.

"Visa setzt sich seit Jahrzehnten dafür ein, Zahlungen sicherer, zuverlässiger und zugänglicher zu machen", fügte Birwadker hinzu. "Mit dem Aufkommen neuer Formen des digitalen Geldes sehen wir die Chance, dieselben Prinzipien auf die nächste Generation von Finanzdienstleistungen anzuwenden."

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Über Visa

Visa (NYSE: V) ist ein weltweit führender Anbieter für digitale Zahlungen und erleichtert Transaktionen zwischen Verbrauchern, Händlern, Finanzinstituten und Regierungsstellen in mehr als 200 Ländern und Territorien. Unser Ziel besteht darin, die Welt durch das innovativste, benutzerfreundlichste, zuverlässigste und sicherste Zahlungsnetzwerk zu verbinden, um Einzelpersonen, Unternehmen und Volkswirtschaften zum Erfolg zu verhelfen. Wir glauben, dass Volkswirtschaften, die jeden überall einbeziehen, jeden überall fördern und wir betrachten den Zugang zu diesen Möglichkeiten als grundlegend für die Zukunft des Geldverkehrs. Weitere Informationen finden Sie unter Visa.com.

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