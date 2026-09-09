Stuttgart - Der VfB Stuttgart ist erfolgreich in die Champions-League-Saison 2026/27 gestartet und hat Viking Stavanger mit 3:1 besiegt.



Ermedin Demirovic war der Mann des Abends und erzielte alle drei Tore für die Schwaben. Bereits in der 20. Minute brachte er Stuttgart in Führung, als er einen flachen Pass von Stiller im Fünfmeterraum mit dem Außenrist ins Tor lenkte. Doch die Freude währte nur kurz, denn Stavanger glich in der 22. Minute durch Zlatko Tripic aus, der nach einem Pass von Björdal ins rechte untere Toreck traf.



Stuttgart ließ sich vom Ausgleich nicht beirren und ging in der 26. Minute erneut in Führung. Wieder war es Demirovic, der nach einem Zuspiel von Undav den Ball von der Unterkante der Querlatte hinter die Linie beförderte. In der 32. Minute machte Demirovic seinen Dreierpack perfekt. Nach einem halbhohen Pass von Undav nahm er den Ball mit der Hüfte an und schoss aus elf Metern ins Tor.



In der zweiten Halbzeit kontrollierte Stuttgart das Spielgeschehen, während Viking Stavanger versuchte, den Rückstand zu verkürzen. Trotz einiger Chancen auf beiden Seiten blieb es beim 3:1-Endstand.





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