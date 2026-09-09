Zürich - Der «SonntagsBlick» erscheint ab dem 9. Januar 2027 am Samstag und heisst neu «Blick fürs Wochenende». Die Verlage Tamedia und NZZ wollen derzeit nichts am Erscheinungstag ihrer Sonntagsausgaben ändern. Das Zürcher Verlagshaus Ringier bestätigte am Mittwoch, was schon länger als Gerücht existierte. Zuletzt hatte die «Republik» im Juli berichtet, dass der Entscheid gefallen sei, den Sonntag als Erscheinungstag zu streichen. Ringier wollte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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