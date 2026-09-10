München (ots) -Drei Siege in Folge, Heimkulisse in Berlin - und jetzt wartet der Gradmesser! Die deutschen Basketball-Frauen treffen im WM-Viertelfinale auf Europameister Belgien. Bei der FIBA EuroBasket 2025 war der Nachbar noch deutlich überlegen - nun sollen sich die Verhältnisse ändern. Bundestrainer Olaf Lange zeigt sich im Exklusiv-Interview mit MagentaSport hoffnungsvoll: "Ich bin sehr positiv begeistert von unserem Wachstum. [...] Mit dem Japan-Spiel über Mali und Südkorea hat sich unser Zusammenhalt und unser Teamspirit unglaublich gesteigert. Das hat sich auf unser Spiel übertragen." Gegen Belgien gelte es, "die Vergangenheit zu bewältigen". Der Bundestrainer hat einen klaren Plan, wie die Überraschung gelingen soll: "Wir müssen mit viel Pace spielen, damit wir nicht in Situationen kommen, wo uns die Zeit in Sachen Shot Clock wegrennt." Mut macht Lange die Entwicklung im bisherigen Turnierverlauf: "Für uns und für mich als Trainer war klar, dass wir über kurz oder lang genau an diesen Punkt kommen, wo wir Japan, Mali, Südkorea - Teams von dieser Güteklasse - schlagen können. Jetzt geht's darum: Können wir gegen Belgien etwas reißen?" Die Antwort gibt's am XXL-Basketball-Donnerstag live ab 17.15 Uhr bei MagentaTV und MagentaSport.China und Australien haben mit ihren Siegen heute Abend das WM-Viertelfinale komplettiert: Im Quali-Spiel zwischen Italien und Australien spielen sich dabei dramatische Szenen ab. Die Italienerinnen holen einen 26-Punkte-Rückstand auf, verlegen aber das Layup in allerletzter Sekunde. Die Australierinnen von Trainerin Sandy Brondello - Ehefrau von Olaf Lange - treffen am Donnerstag auf Spanien (live ab 20.30 Uhr). China spielt nach dem 75:72 gegen Puerto Rico gegen Frankreich (live ab 14.20 Uhr). Den Anfang morgen macht Topfavorit USA gegen Ungarn (live ab 11.20 Uhr). MagentaTV und MagentaSport zeigen alle WM-Viertelfinals am XXL-Basketball-Donnerstag live.Nachfolgend die wichtigsten Clips von der Viertelfinal-Qualifikation Puerto Rico gegen China und Italien gegen Australien sowie das Exklusiv-Interview mit Olaf Lange. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Für Deutschland geht es im Viertelfinale gegen Belgien - morgen live ab 17.15 Uhr. Ireti Amojo und Per Günther begleiten die WM als Experten-Duo. Die Viertelfinals werden am Donnerstag, ab 11.20 Uhr, mit der Partie USA gegen Ungarn eröffnet. Alle Spiele der K.o.-Runde live gibt's nur bei MagentaSport und MagentaTV.Bundestrainer Olaf Lange: "Ich bin sehr positiv begeistert von unserem Wachstum"Einen Tag vor dem Viertelfinale gegen Belgien spricht Bundestrainer Olaf Lange exklusiv bei MagentaSport über ...... sein bisheriges Fazit: "Ich bin sehr positiv begeistert von unserem Wachstum. Wir hatten einen sehr schweren Start, bei dem wir alle Zweifel hatten. Ich wusste, irgendwann wird das schon hinhauen. Aber wir wussten nicht, wie das Ganze läuft. Mit dem Japan-Spiel über Mali und Südkorea haben sich unser Zusammenhalt und unser Teamspirit unglaublich gesteigert. Das hat sich in unser Spiel übertragen."... Gegner Belgien: "Die sind seit Jahren zusammen, spielen auf hohem Niveau. Das ist eine erfahrene, routinierte Mannschaft und ein ganz anderer Spielstil, als wir jetzt mit den Asiaten und Mali hatten. Da wird es in der Verteidigung wesentlich komplexer und detailorientierter. [...] Das ist ein ganz anderes Spiel, das wird schon eine Herausforderung. [...] Ich kenne Belgien sehr gut. Was deren Spielstil und ihre Offensivaktionen betrifft, ist das nichts Bahnbrechendes. Sehr viele Mannschaften spielen das. Es geht da mehr um das Personal. Die können Situationen sehr gut lesen und kleine Fehler sofort ausnutzen."... das Spiel als Gradmesser: "Für uns und für mich als Trainer war klar, dass wir über kurz oder lang genau an diesen Punkt kommen, wo wir Japan, Mali, Südkorea - Teams von dieser Güteklasse - schlagen können. Jetzt geht's darum: Können wir gegen Belgien etwas reißen - oder Australien oder andere Mannschaften? Deshalb bin ich recht gespannt, wo wir denn nun sind. Wenn man auf die letzte Europameisterschaft zurückguckt, wo wir mit 30 gegen Belgien verloren haben, muss man sehen, dass man die Vergangenheit bewältigt. Über einen guten Start haben wir schon eine Chance."... den Plan gegen Belgien: "Wir müssen mit viel Pace spielen, damit wir nicht in Situationen kommen, wo uns die Zeit in Sachen Shot Clock wegrennt. Ich gehe nicht davon aus, dass wir die belgische Verteidigung in der ersten Aktion, auf der ersten Seite lahmlegen werden. Wir müssen die zweite, dritte Seite bespielen. Aber uns darf nicht die Zeit weglaufen!"Link zum Interview: cloud.thinxpool.de/s/97kinD2YTAYEeFE?dir=/&openfile=true"Gradmesser Belgien": Dieser Beitrag skizziert, warum Belgien im WM-Viertelfinale eine so hohe Hürde ist und was den amtierenden Europameister aus dem Nachbarland so stark macht: cloud.thinxpool.de/s/KtTrsKSM9W9KbEZ?dir=/&openfile=trueFrauen Basketball-WM | Viertelfinal-QualifikationPuerto Rico - China 72:75 | Leonie Fiebichs Kollegin Han Xu wird mit Double-Double (21 Punkte, 11 Rebounds) zur Matchwinnerin, 2,23 Meter große Zhang Ziyu sorgt weiter für AufsehenDie Chinesinnen verneigen sich vor dem Publikum in Berlin - Puerto Rico verabschiedet sich unter Tränen, aber erhobenen Hauptes. Die Emotionen nach der Schlusssirene im Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=NTQ2bXcyTzRSS1lHZmdzcTU5YkE5MFBxSkgyRGVIekZOZWYwei96M2t0bz0=Zhang Ziyu bleibt das Phänomen dieses Turniers. Die 2,23 Meter große Chinesin wird von drei Gegnerinnen gedeckt und bringt den Ball trotzdem im Korb unter - auch defensiv überzeugt sie: www.clipro.tv/player?publishJobID=WElmelFhZGJLb1dmOWhFMCs1VktYSkswVUZMcHI1YVo4UVY1WFdIRkJiST0=Italien - Australien 80:82 | Nach 26 Punkten Rückstand! Italien schrammt dramatisch an unglaublichem Comeback vorbeiStaunende Gesichter, offene Münder in Berlin! Nach Wahnsinns-Aufholjagd verlegt Italiens Francesca Pasa in allerletzter Sekunde das Layup - die "Aussies" jubeln, bei den Italienerinnen fließen Tränen: www.clipro.tv/player?publishJobID=T3F3Q0lHTWdlU21KOFUvd0lPVERTeFpqM2c2dmlBRFVXbTAxRHdVT2RHQT0=MagentaSport mit preisgekröntem Team bei der Basketball WM der FrauenFür die Berichterstattung setzt MagentaSport auf sein preisgekröntes TV-Team. Steffi Blochwitz und Caro Ranz stehen für die Moderation und Interviews, Per Günther und Ireti Amojo sind bei ausgewählten Spielen kommentieren und analysieren die Partien. Alexander Frisch und Jakob Lobach kommentieren die Spiele.Die Weltmeisterschaft bei MagentaSport und MagentaTV - größte und beste BühneMagentaSport zeigt zur Heim-Weltmeisterschaft live für MagentaSport-Kunden im Pay-Angebot 23 Spiele. Alle Partien der Finalrunde vom 8. bis 13. September gibt's live nur bei MagentaTV und MagentaSport.Weiteres Highlight für alle Basketballfans an diesem Wochenende: Der FIBA 3x3 Europe Cup in Antwerpen von Freitag bis Sonntag liveNeben dem großen Final-Wochenende bei der Basketball-WM der Frauen überträgt MagentaSport von Freitag bis Sonntag auch den FIBA 3x3 Europe Cup live aus Antwerpen. Die deutschen Spiele werden von Sebastian Ulrich kommentiert.Basketball live bei MagentaSport und MagentaTV im ÜberblickFrauen Basketball-WM 2026 | ViertelfinaleDonnerstag, 10.09.2026ab 11.20 Uhr: USA - UngarnKommentator: Alexander Frischab 14.20 Uhr: China - FrankreichKommentator: Jakob Lobachab 17.15 Uhr: Belgien - DeutschlandModeration: Stefanie Blochwitz, Experten: Ireti Amojo und Per Günther, Kommentator: Alexander Frischab 20.30 Uhr: Australien - SpanienModeration: Stefanie Blochwitz, Experten: Ireti Amojo und Per Günther, Kommentator: Jakob LobachFrauen Basketball WM 2026 | HalbfinaleSamstag, 12.09.2026Frauen Basketball WM 2026 | Spiel um Platz 3 und FinaleSonntag, 13.09.20263x3 Basketball: FIBA 3x3 Europe CupFreitag, 11.09.2026ab 13.20 Uhr: Tag 1Samstag, 12.09.2026ab 13.20 Uhr: Tag 2Sonntag, 13.09.2026ab 12.05 Uhr: FinaltagPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6349111