Die weltweite Beta-Einführung von "Optiq Chat" von NIQ noch in diesem Monat wird mehr Kunden den dialogorientierten Zugang zu nachvollziehbaren Antworten ermöglichen, die auf den Daten und dem Fachwissen von NIQ basieren.

NielsenIQ (NIQ), ein führendes Unternehmen im Bereich Verbraucherforschung, gab heute bekannt, dass Optiq nun live auf Discover verfügbar ist. Discover ist die Plattform von NIQ für den Zugriff auf Verbraucher- und Marktinformationen, deren Analyse und Anwendung. So soll der Zugang zu vertrauenswürdiger Consumer Intelligence erleichtert werden.

Während "Ask Arthur" neue Möglichkeiten zur Erkundung und Analyse von NIQ-Daten mithilfe von KI innerhalb von Discover eingeführt hat, erweitert Optiq diese Erfahrung auf den Bereich der dialogorientierten KI, den mobilen Zugriff und die Integration von KI in Unternehmensumgebungen. Dadurch erhalten Kunden mehr Flexibilität beim Zugriff auf NIQ-Informationen und deren Anwendung in den Workflows, in denen sie ihre Entscheidungen treffen.

"KI-Modelle sind mittlerweile allgegenwärtig. Vertrauenswürdige Informationen hingegen nicht", sagte Irina Stoian, Chief AI Commercial Officer bei NIQ. "Deshalb entwickeln wir das komplette System. Stellen Sie sich das wie einen Körper vor: Die harmonisierten NIQ-Daten fungieren als Nervensystem und liefern Signale über den Markt an Entscheidungsinstanzen, die als Gehirn fungieren. So helfen sie Kunden dabei, relevante Informationen zu bewerten, während diese mögliche nächste Schritte abwägen. Darauf aufbauend entwickeln wir die Hände: die Verbindungen, die genehmigte Empfehlungen in die Systeme leiten, in denen die Maßnahmen umgesetzt werden. Hier handelt es sich nicht um KI, die einfach auf ein weiteres Dashboard aufgesetzt wurde. Es ist ein neues Intelligenzsystem, das darauf ausgelegt ist, mit der Geschwindigkeit des Handels zu funktionieren."

Ein KI-Erlebnis, das ganz auf die Arbeitsweise der Kunden zugeschnitten ist

Optiq ist auf die unterschiedlichen Arten ausgerichtet, wie Kunden auf Informationen zugreifen und diese nutzen, und integriert NIQ-Daten und -Fachwissen in die Anwendungen, KI-Umgebungen und Entscheidungsmomente.

Optiq Chat ist nun für berechtigte Kunden in den USA in Discover verfügbar. Das Tool wird in den kommenden Wochen weltweit eingeführt und bietet eine dialogorientierte Möglichkeit zur Interaktion mit NIQ-Daten, sodass Nutzer mit einer geschäftlichen Frage beginnen und anhand natürlicher Sprache nachvollziehbare Antworten erhalten können.

Optiq Mobile erweitert die Nutzung über den Desktop hinaus und ermöglicht es den Anwendern, überall dort auf NIQ-Informationen zuzugreifen, wo Entscheidungen getroffen werden.

Optiq Bridge wurde entwickelt, um NIQ-Daten und geschäftlichen Kontext in externe KI-Umgebungen zu integrieren, sodass Nutzer die NIQ-Intelligenz innerhalb der KI-Tools und -Workflows nutzen können, die sie bereits verwenden.

Da leistungsstarke KI-Modelle immer leichter zugänglich werden, wird die Qualität der dahinterstehenden Intelligenz zu einem entscheidenden Unterscheidungsmerkmal.

Optiq erweitert The Full View um dialogorientierte KI und kombiniert dabei die einzigartigen Daten, die Harmonisierung, die kommerziellen Definitionen und die analytische Expertise von NIQ. So werden Kunden dabei unterstützt, geschäftliche Fragestellungen im Kontext zu untersuchen und die gewonnenen Erkenntnisse in die Praxis umzusetzen.

Die umfassende KI-Plattform von NIQ verwaltet mehr als 160 Petabyte an Geschäftsdaten und unterstützt 28.000 KI-Modelle, die täglich genutzt werden. Damit bietet sie die erforderliche Skalierbarkeit und Fachkompetenz, um fundierte geschäftliche Entscheidungen zu ermöglichen.

"Bei Optiq geht es darum, die Art und Weise, wie Menschen mit NIQ-Intelligenz interagieren, grundlegend zu verändern", sagte Troy Treangen, Chief AI Product Officer bei NIQ. "Indem wir den dialogorientierten Zugriff mit den harmonisierten Daten und dem geschäftlichen Kontext von NIQ kombinieren, verlagern wir einen Großteil der Komplexität hinter die Kulissen. Kunden können mit einer geschäftlichen Frage beginnen, die Grundlage für die Antwort nachvollziehen und schneller zum Handeln übergehen."

Im Verlauf des Monats wird Optiq Chat global verfügbar sein.

Als nächste Phase in der Einführung wird Optiq Chat im September als Betaversion Kunden weltweit zur Verfügung stehen. Voraussichtlich werden alle berechtigten NIQ Discover-Kunden bis Ende des Monats Zugang haben.

Kunden können in natürlicher Sprache Fragen zu verschiedenen Geschäftsbereichen stellen, beispielsweise zur Leistung von Produktkategorien und Marken, zur Wettbewerbsdynamik, zur Preisgestaltung und zu Werbeaktionen. Anschließend können sie die Ergebnisse mit Folgefragen weiter eingrenzen, sobald sich neue Untersuchungsansätze ergeben.

Das Konzept zielt darauf ab, die Komplexität zwischen einer geschäftlichen Fragestellung und den zu ihrer Beantwortung erforderlichen Daten zu verringern, sodass Nutzer schneller von der Frage zu Erkenntnissen und dann zum Handeln gelangen.

Die Einführung baut auf der umfassenden KI-Strategie von NIQ auf, die Anwendungen, Infrastruktur und Arbeitsabläufe umfasst, darunter das "ConnectAI Charter"-Programm, neue KI-Integrationen für Unternehmen und die Entwicklung von Messverfahren für den "Agentic Commerce". Zusammen erweitern diese Initiativen die Möglichkeiten, wie auf die proprietären Daten und das Fachwissen von NIQ zugegriffen, diese eingebettet und in den Kundenunternehmen angewendet werden können.

Mehr Informationen finden Sie auf der Website von Optiq.

Häufig gestellte Fragen

Was ist Optiq?

Optiq ist die KI-Lösung von NIQ, die darauf ausgelegt ist, zuverlässige Informationen direkt in die Arbeitsabläufe, Anwendungen und KI-Umgebungen zu integrieren, in denen die Kunden arbeiten.

Optiq erleichtert Kunden den Zugriff auf und die Arbeit mit NIQ-Analysen und hilft ihnen so, schneller von der Fragestellung über die Erkenntnis bis hin zur Handlung zu gelangen.

Was ist Optiq Chat?

Optiq Chat ermöglicht eine dialogorientierte Interaktion mit NIQ-Daten. Kunden können geschäftliche Fragen in natürlicher Sprache stellen und erhalten zuverlässige, nachvollziehbare Antworten, die auf NIQ-Daten basieren.

Es wurde entwickelt, um den Zugriff auf und die Anwendung von Erkenntnissen zu vereinfachen und so die Notwendigkeit zu verringern, sich durch komplexe Berichte, Datenauswahlen oder vordefinierte Workflows zu arbeiten.

Ersetzt Optiq "Ask Arthur"?

Optiq ist eine Weiterentwicklung von Ask Arthur.

Es baut auf den mit "Ask Arthur" eingeführten Funktionen auf und vereint die sich weiterentwickelnde KI-Erfahrung von NIQ unter der Marke "Optiq".

Seit dem 7. September ist Optiq in ganz Discover verfügbar und ersetzt damit die verbleibenden "Ask Arthur"-Markenelemente.

Ist Optiq nur ein neuer Name für "Ask Arthur"?

Nein. "Ask Arthur" hat sich im Laufe der Zeit zu "Optiq" weiterentwickelt, da NIQ seine KI-gestützten Funktionen und Erfahrungen ausbaut.

Optiq baut auf den mit "Ask Arthur" eingeführten Funktionen auf und erweitert das Angebot in den Bereichen dialogorientierte KI, mobile Anwendungen, Unternehmensintegrationen und weitere KI-gestützte Funktionen.

Wo können Kunden auf Optiq zugreifen?

Optiq steht berechtigten Kunden im Rahmen von NIQ Discover zur Verfügung, wo Optiq Chat den dialogorientierten Zugriff auf bewährte NIQ-Erkenntnisse ermöglicht.

NIQ erweitert den Zugriff auf NIQ Optiq zudem über "Discover" hinaus durch mobile Anwendungen, die über den App Store von Apple erhältlich sind, sowie durch Integrationen über externe KI-Umgebungen.

Wann wird Optiq Chat weltweit für Kunden verfügbar sein?

Der Zugang zu Optiq Chat wird im Laufe des Septembers weltweit ausgeweitet. Ab dem 21. September ist eine breitere Verfügbarkeit für Kunden über alle RMS-Datensätze hinweg geplant.

Wofür können Kunden Optiq Chat nutzen?

Kunden können Optiq Chat nutzen, um geschäftliche Fragen zu verschiedenen Bereichen wie der Entwicklung von Produktkategorien und Marken, der Wettbewerbsdynamik, der Preisgestaltung, Werbeaktionen und der Leistung von Einzelhändlern zu recherchieren.

Die Nutzer können das Gespräch mit Folgefragen fortsetzen und so ein geschäftliches Problem auf natürliche Weise erörtern, wenn sich neue Fragen ergeben.

Wie unterscheidet sich Optiq von KI-Tools für allgemeine Zwecke?

Optiq wurde speziell für die geschäftlichen Fragestellungen und Arbeitsabläufe entwickelt, mit denen Marken und Einzelhändler sich auseinandersetzen müssen.

Was diese Lösung auszeichnet, ist die bewährte NIQ-Intelligenz, die hinter dieser Erfahrung steht und NIQ-Daten, geschäftlichen Kontext sowie analytisches Fachwissen mit einer intuitiven, KI-gestützten Benutzeroberfläche verbindet.

Warum ist vertrauenswürdige Intelligence wichtig für KI ?

Da leistungsstarke KI-Modelle immer leichter zugänglich werden, gewinnt die Qualität der dahinterstehenden Intelligenz zunehmend an Bedeutung.

Zuverlässige Daten, geschäftlicher Kontext und Branchenexpertise helfen der KI dabei, Antworten zu liefern, die für konkrete geschäftliche Fragestellungen relevant sind und die Unternehmen mit größerer Zuversicht nutzen können.

Was ist Optiq Mobile?

Optiq Mobile erweitert das Optiq-Erlebnis über den Desktop hinaus und bietet Nutzern eine weitere Möglichkeit, von jedem Arbeitsort aus auf bewährte NIQ-Informationen zuzugreifen.

Optiq Mobile ist derzeit in den USA für iOS verfügbar, eine weitere Ausweitung ist geplant.

Was ist NIQ Optiq Bridge?

Optiq Bridge wurde entwickelt, um bewährte NIQ-Intelligenz in externe KI-Umgebungen zu integrieren, einschließlich direkter Verbindungen zu branchenführenden LLMs. So können Nutzer innerhalb der KI-Tools und -Workflows, mit denen sie bereits arbeiten, auf die NIQ-Intelligenz zugreifen.

Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, wie Optiq den Zugang zu zuverlässigen Informationen über die traditionellen NIQ-Anwendungen hinaus erweitert.

Welche Rolle spielt Optiq für die allgemeine KI-Strategie von NIQ?

Optiq ist eine Möglichkeit, mit der NIQ seinen Informationsvorsprung in KI-gestützte Kundenerlebnisse umsetzt.

Die übergreifende Strategie von NIQ zielt darauf ab, zuverlässige Informationen überall dort bereitzustellen, wo Kunden Entscheidungen treffen sei es über NIQ-Anwendungen, die eigenen KI-Umgebungen der Kunden oder durch die Integration in externe Plattformen und Arbeitsabläufe.

Was ist der nächste Schritt für Optiq?

Optiq wird sich in den Bereichen Dialog-Erlebnisse, mobiler Zugriff, Unternehmensintegrationen und weitere KI-gestützte Funktionen weiterentwickeln.

Das Ziel ist es, die zuverlässigen NIQ-Informationen zunehmend zugänglich zu machen unabhängig davon, wo und wie die Kunden arbeiten.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, darunter Aussagen zum geplanten Zeitplan, Umfang und zur Verfügbarkeit der globalen Beta-Version von Optiq Chat; zur erwarteten Entwicklung, Erweiterung, Integration, zu den Funktionen und zur Verfügbarkeit von Optiq, Optiq Mobile und Optiq Bridge; zu den erwarteten Vorteilen und Einsatzmöglichkeiten dieser Produkte; zu den geplanten KI-Integrationen von NIQ in Unternehmen sowie zur allgemeinen KI-Strategie von NIQ, einschließlich der Entwicklung von Messverfahren für den "Agentic Commerce". Zukunftsgerichtete Aussagen lassen sich im Allgemeinen an Begriffen wie "voraussehen", "glauben", "fortsetzen", "könnte", "konzipiert", "erwarten", "beabsichtigen", "kann", "planen", "potenziell", "sollte", "wird" und ähnlichen Ausdrücken erkennen.

Diese Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen von NIQ und stellen keine Garantie für die zukünftige Leistung oder Ergebnisse dar. Der tatsächliche Zeitplan, die Verfügbarkeit, die Funktionen, die Akzeptanz und der Nutzen können aufgrund von Risiken und Ungewissheiten erheblich abweichen, darunter Verzögerungen bei der Produktentwicklung oder -einführung; Konstruktionsmängel, Fehler oder Einschränkungen; die Leistung und Zuverlässigkeit von KI-generierten Ergebnissen; die Akzeptanz durch Kunden und die Verfügbarkeit geeigneter Datensätze; die Abhängigkeit von Technologien und Dienstleistern Dritter; Risiken in Bezug auf Datenqualität, Datenschutz, Cybersicherheit und geistiges Eigentum; sich weiterentwickelnde Gesetze und Vorschriften in Bezug auf künstliche Intelligenz und Datennutzung; Wettbewerbsentwicklungen sowie weitere Risiken, die unter "Risikofaktoren" im jüngsten Jahresbericht von NIQ auf Formular 10-K und in anderen bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von NIQ beschrieben sind. Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. NIQ übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

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