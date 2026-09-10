Berlin - Die Bundessprecherin der Grünen Jugend, Henriette Held, fordert ihre Partei auf, sich als Konsequenz aus dem Ergebnis der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt stärker auf soziale Gerechtigkeit und bezahlbares Leben zu fokussieren. "Wir müssen das Leben endlich bezahlbar kriegen, weil das im Moment nur die AfD adressiert", sagte Held dem Nachrichtenmagazin Politico.



Die Grünen hätten bei diesem Thema "noch einen langen Weg vor sich", erklärte Held. Die Menschen, die sich finanziell Sorgen machen, wählten vor allem nicht die Grünen, sondern 65 Prozent der Menschen, die ihre finanzielle Lage als schlecht bezeichnen würden, hätten die AfD gewählt, so die Co-Bundessprecherin des Parteinachwuchses.



Held fordert unter anderem die Einführung einer Vermögenssteuer, die aus ihrer Sicht kein Ausdruck linker Politik sei. Sie sei es "ehrlich gesagt auch satt", dass die Forderung nach Vermögenssteuer und Vermögensgleichheit in den letzten Jahren immer als linksradikal abgetan werde, erklärte Held. Dies sei nachweislich belegt, dass das auch die Menschen zu Faschismus treibe.





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