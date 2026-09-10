Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane! Aktien aus Branchen wie Öl, Gas, Solar und Wind profitieren derzeit massiv von der Nachfrage nach dezentralen Energielösungen bei KI-Rechenzentren und dem Ausbau der Energienetze infolge der Elektrifizierung der Gesellschaften. Doch es kann auch andersherum gehen. Denn Energie hinterlässt auch Müll - ihre Überreste müssen beseitigt werden. Deshalb lohnt sich der Blick auf Zefiro Methane, die sich auf die Schließung von verlassenen Gas- und Ölquellen in Nordamerika spezialisiert hat. Nun schob ein Großauftrag die Aktie der Kanadier an.
Enthaltene Werte: CA98926D1069Den vollständigen Artikel lesen ...
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