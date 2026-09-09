Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane Corp. Die Energiewende verändert die Art, wie Energie erzeugt, transportiert und genutzt wird. Politik und Gesetzgeber bestimmen den Rahmen, wie Treibhausgasemissionen reduziert werden sollen. Daraus entsteht ein struktureller Megatrend, Dekarbonisierung, mit weitreichenden Auswirkungen auf Märkte und Investitionen. Neben CO2 rückt zunehmend Methan in den Fokus. Methan entsteht unter anderem bei der Förderung, Verarbeitung und dem Transport von Erdgas und Erdöl. Gelangt es durch Leckagen in die Atmosphäre, wirkt es mittelfristig 80-mal schädlicher als CO2. An dieser wichtigen Stelle positioniert sich Zefiro Methane. Als Marktführer in vielen US-Bundesstaaten beseitigt die Gesellschaft Altlasten der fossilen Energiewirtschaft und adressiert damit einen Milliardenmarkt. Die Auftragsbücher sind voll, Analysten sind bullish. Ebenso heben die Experten den Daumen für Verbio und E.ON. Welches Unternehmen wird vom laufenden strukturellen Wandel am stärksten profitieren?Den vollständigen Artikel lesen ...
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