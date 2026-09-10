Die Realität in der Ukraine hat viele Versprechungen der klassischen Rüstungsindustrie entlarvt. Wenn teure Waffensysteme durch Schwärme kostengünstiger Drohnen ausgeschaltet werden, lösen sich althergebrachte Vorstellungen über militärische Stärke in Luft auf. Satellitennavigation versagt wegen Störsendern, Funkstrecken brechen zusammen und Befehlsketten reißen ab. Riesige Panzer wirken auf Gefechtsfeldern in der Ukraine nicht selten wie ein Käfer, der auf den Rücken gefallen ist. Ein Umdenken ist daher nötig. Gefragt sind heute autonome Drohnen, die Ziele selbstständig im Tiefflug ansteuern oder andere Aufgaben übernehmen. Die Verteidigungsindustrie im Westen muss umdenken.
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