Anerkennung für die Erfindung eines bispezifischen Antikörpers, der das Behandlungsparadigma mit einem unkonventionellen Ansatz transformiert hat

Anerkennung für die Realisierung eines neuartigen Medikamentenentdeckungskonzepts, bei dem ein bispezifischer Antikörper die Funktion von Gerinnungsfaktor VIII ersetzt, der bei Hämophilie A unzureichend vorhanden ist.

Ermöglichung einer angenehmeren Behandlung durch längere Aktivität und subkutane Verabreichung und Bereitstellung einer Behandlungsoption unabhängig von Faktor-VIII-Hemmern, wodurch die Erfüllung eines ungedeckten medizinischen Bedarfs im Bereich der Hämophilie A unterstützt wird.

Zum ersten Mal seit der Gründung der Lasker Foundation im Jahr 1945 erhalten drei japanische Forscher gleichzeitig die Auszeichnung.

Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. (TOKIO: 4519) gab heute bekannt, dass Dr. Kunihiro Hattori (ehemaliger leitender Mitarbeitender von Chugai), Dr. Takehisa Kitazawa (Stellvertretender Leiter der Forschungsabteilung, Chugai) und Dr. Tomoyuki Igawa (Leiter der Forschungsabteilung, Chugai), die die Entwicklung von Hemlibra (Emicizumab), einer Behandlung für Hämophilie A, geleitet haben, den Lasker-DeBakey Clinical Medical Research Award erhalten haben, eine der weltweit renommiertesten wissenschaftlichen Ehrungen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260909914615/de/

From left: Dr. Kitazawa, Dr. Hattori, and Dr. Igawa

Hämophilie A wird durch einen Mangel des Gerinnungsfaktor VIII verursacht, eines der Proteine, die für die normale Blutgerinnung erforderlich sind. Wird Faktor VIII aktiviert, dient er als Brücke, die die Aktivierung von Faktor X durch den aktivierten Faktor IX auf der Oberfläche aktivierter Blutplättchen ermöglicht. Die Auszeichnung erkennt das unkonventionelle Konzept an, diese Funktion von Faktor VIII durch einen bispezifischen Antikörper zu ersetzen, was eine längere therapeutische Aktivität, die angenehmere subkutane Verabreichung und eine anhaltende Blutungsprävention unabhängig vom Vorhandensein oder Fehlen von Faktor-VIII-Hemmern (Antikörper) ermöglichte. Dadurch wurde ein wesentlicher Beitrag zur Erfüllung eines nicht gedeckten medizinischen Bedarfs im Bereich der Hämophilie A geleistet.

Die Lasker Awards gehören in den Vereinigten Staaten zu den angesehensten Auszeichnungen im Bereich der medizinischen Forschung und ehren Personen, die wesentliche Beiträge zur medizinischen Wissenschaft und öffentlichen Gesundheit geleistet haben. Sie werden in den Feldern der medizinischen Grundlagenforschung, der klinischen medizinischen Forschung und der öffentlichen Dienstleistungen verliehen. Dies ist das zweite Mal seit der Einführung der Lasker Awards im Jahr 1945, dass japanische Forscher die Auszeichnung in der Kategorie der klinischen medizinischen Forschung erhalten haben, und das erste Mal, dass drei japanische Forscher gleichzeitig in dieser Kategorie ausgezeichnet wurden.

Emicizumab ist ein Antikörpermedikament und Ergebnis einer umfangreichen Forschungsarbeit der Wissenschaftler von Chugai. Konventionelle Antikörpertherapeutika wirken in der Regel anhand eines "subtraktiven" Ansatzes, wobei die Aktivität krankheitsbezogener Moleküle oder Zellen gehemmt wird oder Zielzellen durch immunvermittelte Mechanismen eliminiert werden. Emicizumab hingegen ist das erste Antikörpermedikament der Welt, das einen "additiven" Ansatz verfolgt, bei dem eine fehlende biologische Funktion wiederhergestellt wird, indem der Antikörper selbst mit einer Funktion ausgestattet wird, die normalerweise von einem anderen Protein ausgeführt wird.* Es ist zudem das weltweit erste rekombinante bispezifische IgG-Volllängenantikörpertherapeutikum, das zwei unterschiedliche Ziele bindet. Während der Herstellung gelang Chugai zudem die Entwicklung und Anwendung von ART-Ig, seiner proprietären Antikörper-Engineering-Technologie, was die Herstellung im kommerziellen Maßstab ermöglichte.

Die Realisierung dieser Behandlung wurde durch die Zusammenarbeit mit der Nara Medical University ermöglicht, die umfangreiche Expertise in der grundlegenden und klinischen Forschung im Bereich der Hämophilie besitzt. Emicizumab wurde an Roche lizenziert, und Chugai arbeitete zusammen mit Roche und Genentech an der globalen klinischen Entwicklung und Zulassungsanträgen, bis das Produkt Patienten unter dem Namen Hemlibra verabreicht werden konnte. Hemlibra wurde 2017 in den Vereinigten Staaten und 2018 in Japan und Europa zugelassen. Mittlerweile ist es in mehr als 120 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt zugelassen.** Eine integrierte Analyse der Phase-III-Studien HAVEN 1-4 zeigte, dass der primäre Endpunkt der annualisierten Blutungsrate für behandelte Blutungen über 24-wöchige Intervalle während der gesamten Studie unabhängig von dem Vorhandensein oder Fehlen von Faktor-VIII-Hemmern, Schweregrad der Krankheit oder Alter bei 1,4 Ereignissen pro Jahr lag. Zudem kam es bei 70,8 der Teilnehmenden (277/391) in den Wochen 1 bis 24 zu null behandelten Blutungen, und dieser Anteil stieg im Laufe der Zeit auf 82,4 (140/170) in den Wochen 121 bis 144. Es wurden keine neuen Ereignisse im Hinblick auf die Sicherheit identifiziert, und das häufigste unerwünschte Ereignis waren Reaktionen an der Injektionsstelle (27,8 %).¹ Abgesehen von der anhaltenden Blutungsprävention unabhängig vom Vorhandensein oder Fehlen von Faktor-VIII-Hemmern bietet Emicizumab eine neue Behandlungsoption, ohne neue Faktor-VIII-Hemmer einzuführen und indem die Behandlung durch subkutane Verabreichung und längere Dosierungsintervalle angenehmer gestaltet wird. Bisher wurde es weltweit von mehr als 30.000 Menschen mit Hämophilie A verwendet (kumulierte globale Summe zum 30. Juni 2026).

Bis 2023 war Emicizumab unter den zugelassenen Antikörpermedikamenten das erste Medikament, bei dem der Antikörper selbst die Funktion eines anderen mangelnden oder funktionsgestörten Proteins übernimmt.

** Dieses Produkt wurde basierend auf einem klinischen Datenpaket evaluiert und zugelassen, das Ergebnisse aus klinischen Studien mit Dosierungsschemata enthielt, die in Japan nicht zugelassen waren. Daher enthält dieses Dokument möglicherweise Beschreibungen, die von der in Japan zugelassenen Dosierung und Verabreichung abweichen.

Dr. Osamu Okuda, Präsident und CEO von Chugai, sagte: "Ich freue mich wirklich, dass dieses originelle Konzept, das von unserem Wunsch geleitet wurde, Menschen mit Hämophilie A und ihren Familien das Leben zu erleichtern, zusammen mit den innovativen Medikamentenentdeckungstechnologien, durch die es umgesetzt werden konnte, mit dieser renommierten Auszeichnung geehrt wurde. Emicizumab hat unabhängig von dem Vorhandensein oder Fehlen von Hemmern, Schweregrad der Krankheit oder Alter für eine anhaltende Blutungsprävention gesorgt und gleichzeitig die Behandlung durch eine subkutane Verabreichung alle ein bis vier Wochen angenehmer gemacht.* Dadurch profitieren Menschen mit Hämophilie A und ihre Familien von einem ungestörteren Alltag. Ich möchte den drei Forschern herzlich gratulieren und meinen tiefen Respekt ausdrücken für ihre Kreativität, ihre Führungskompetenz und ihre Ausdauer bei der Meisterung außergewöhnlicher Herausforderungen, sowie für die zahlreichen Personen, deren Engagement und Beiträge zu Forschung und Entwicklung diese Leistung möglich gemacht haben."

"Dieser wissenschaftliche Durchbruch hätte ohne die Kooperation und Unterstützung der medizinischen Fachkräfte, darunter die Mitarbeitenden der Nara Medical University und unsere Partner bei Roche und Genentech, nicht als Hemlibra realisiert und Menschen mit Hämophilie auf der ganzen Welt bereitgestellt werden können. Ich möchte auch all denen danken, die diese Unternehmung Jahre lang unterstützt haben."

"Wir werden auch in Zukunft unsere proprietären Technologien und wissenschaftlichen Kapazitäten stärken und unsere Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern fördern. Auf diese Weise setzen wir uns auch weiterhin dafür ein, Patienten auf der ganzen Welt mit innovativen Medikamenten und Dienstleistungen zu versorgen."

Übersicht über die Auszeichnung

Auszeichnung Lasker-DeBakey Clinical Medical Research Award Für die Erfindung eines bispezifischen Antikörpers, der die Blutgerinnungsfaktoren IX und X vereint und die Aktivität des fehlenden Faktors VIII bei Hämophilie A wiederherstellt und schwere Blutungen bei dieser Erbkrankheit vermeidet Preisträger Dr. Kunihiro Hattori, ehemaliger leitender Mitarbeitender von Chugai Dr. Takehisa Kitazawa, stellvertretender Leiter der Forschungsabteilung, Chugai Dr. Tomoyuki Igawa, Leiter der Forschungsabteilung, Chugai Anerkannte Leistung Hämophilie A ist eine Blutungsstörung, die durch einen Mangel an dem Gerinnungsfaktor VIII verursacht wird. Anstatt Faktor VIII selbst zu ersetzen, verfolgten Hattori und sein Team ein neuartiges Konzept der Ersetzung dessen Funktion durch einen Antikörper. Sie entwickelten einen bispezifischen Antikörper, der die aktivierten Faktoren IX und X in der richtigen Richtung und räumlichen Position auf der Oberfläche aktivierter Blutplättchen überbrückt, was zu der Herstellung von ACE910 führte (später Emicizumab genannt). Sie entwickelten außerdem ART-Ig, eine proprietäre Antikörper-Engineering-Technologie, die die Expressions- und Aufreinigungseffizienz für die Herstellung im kommerziellen Maßstab verbessert. Die Bedeutung dieser Arbeit liegt in der Demonstration eines bahnbrechenden Konzepts, das die Möglichkeiten der Antikörpertherapeutika neu definiert und das Behandlungsparadigma für Hämophilie A transformiert hat. Emicizumab bietet anhaltende Blutungsprävention unabhängig von dem Vorhandensein oder Fehlen von Faktor-VIII-Hemmern (Antikörper). Durch die subkutane Verabreichung und die längeren Dosierungsintervalle hat es dabei geholfen, den Alltag für Menschen mit Hämophilie A und ihre Familien angenehmer zu machen. Preisverleihung Donnerstag, 17. September 2026 (EDT) Ort: The Pierre Hotel (New York, NY, USA) Programm: Mittagessen und Dankesreden der Preisträger

Kommentare der Preisträger

Dr. Kunihiro Hattori

Beitrag: Hervorbringung des Konzepts eines bispezifischen Antikörpers basierend auf der Expertise im Bereich der Blutgerinnung und Antikörper, und Leitung des Forschungsprojekts

"Ich fühle mich äußerst geehrt, dass unsere gemeinsamen Anstrengungen zusammen mit vielen Forschern und Medizinern zur Förderung der Wissenschaft für die Gesellschaft und die Patienten durch diese Auszeichnung anerkannt wurden. Unsere weitere Mission besteht darin, sicherzustellen, dass diese Behandlung Patienten auf der ganzen Welt erreicht, die von ihr profitieren können."

Dr. Takehisa Kitazawa:

Beitrag: Leitung der pharmakologischen und biologischen Forschung zur Förderung der Entdeckung des Kandidatenantikörpers und der Demonstration der mimetischen Aktivität von Faktor VIII

"Es ist ein Privileg, zusammen mit zahlreichen medizinischen Fachkräften und Forschungskollegen zur Herstellung von Emicizumab beigetragen zu haben. Ich möchte auch den Menschen mit Hämophilie A und ihren Familien, die an den klinischen Studien teilgenommen haben, herzlich danken. Ich hoffe, dass diese Auszeichnung weitere Innovationen anregen wird, und ich werde auch die nächste Generation der wissenschaftlichen Durchbrüche fördern."

Dr. Tomoyuki Igawa:

Beitrag: Leitung der Konzeption von Emicizumab und Einrichtung von Technologien für die effiziente Herstellung bispezifischer Antikörper

"Der Wunsch, Patienten und ihren Familien das Leben zu erleichtern und zu verbessern, hat uns dazu motiviert, viele wissenschaftliche Herausforderungen zu meistern. Ich fühle mich wirklich geehrt, dass wir drei gemeinsam diese renommierte Auszeichnung erhalten haben. Wir werden weiterhin innovative Medikamente entwickeln, die durch wissenschaftliche Exzellenz und kreatives Denken das Leben von Menschen in sinnvoller Weise verändern."

Die Biographien der Preisträger finden Sie hier.

Über Hämophilie A 2,3

Hämophilie wird hauptsächlich in zwei Typen klassifiziert, Hämophilie A und Hämophilie B. Hämophilie A ist eine Blutungsstörung, die durch einen Mangel an einem Protein, dem sogenannten Gerinnungsfaktor VIII (FVIII), verursacht wird, das wesentlich für die normale Blutgerinnung ist. Daher ist bei Menschen mit Hämophilie A die Bildung von Blutklümpchen gestört. Hämophilie A kann entweder angeboren sein, durch eine angeborene genetische Anomalie verursacht oder im Laufe des Lebens erworben werden. Angeborene Hämophilie A betrifft überwiegend Männer und tritt bei etwa einer von 5.000 männlichen Geburten auf. Das Vorkommen bei Frauen ist extrem selten, da angeborene Hämophilie A eine X-chromosomal rezessive Krankheit ist.

Die mit der Blutung zusammenhängenden Symptome der Hämophilie A variieren, ein charakteristisches Merkmal der Krankheit ist jedoch das häufige Auftreten innerer Blutungen, die nach außen hin nicht sichtbar sind. Innere Blutungen können zur Bildung von Hämatomen oder lokalen Blutansammlungen führen, die umgebende Nerven und Blutgefäße komprimieren und zu Schmerzen und funktionellen Beeinträchtigungen führen können. Blutungen treten häufig in Gelenken wie Ellbogen, Knien und Knöcheln sowie in Muskeln auf und führen oft zu Schwellungen, Wärmegefühl und starken Schmerzen. Bei Patienten mit schwerer Hämophilie A können Blutungen in Gelenken und Muskeln selbst bei normalen alltäglichen Tätigkeiten auftreten. Wiederholte Gelenkblutungen können zu progressiven Gelenkschäden führen, was die Lebensqualität stark einschränkt.

Ungefähr seit dem Jahr 2000 wird weitgehend eine prophylaktische Behandlung vorgenommen, bei der der fehlende Faktor VIII regelmäßig ersetzt wird. Diese Methode erfordert jedoch intravenöse Infusionen einmal bis mehrmals pro Woche. Zudem haben sich Menschen mit Hämophilie A, die eine Immunreaktion auf Faktor VIII, ein nicht körpereigenes Protein, entwickelt haben, die zur Bildung von Faktor-VIII-Hemmern führt, aufgrund der begrenzten Behandlungsoptionen bedeutenden Herausforderungen gegenüber gesehen.

Über die Lasker Foundation

Sie wurde 1945 von Albert und Mary Lasker gegründet. Durch die international renommierten Lasker Awards, Bildungsinitiativen und öffentliches Eintreten schärft die Stiftung das Bewusstsein hinsichtlich der Fähigkeit der Biomedizin, Menschenleben zu retten und zu verbessern. Durch diese Bemühungen setzt sich die Stiftung für die Unterstützung der biomedizinischen Forschung ein, um die Prävention und Behandlung von Krankheit und Behinderung zu fördern.

Weitere Informationen finden Sie auf laskerfoundation.org.

Über die Lasker Awards

Die Lasker Medical Research Awards gelten als vorherrschende amerikanische Auszeichnung im Bereich der biomedizinischen Forschung. Seit 1945 wurden sie an 360 Preisträger vergeben. Im Laufe der Jahre haben 101 Lasker-Preisträger außerdem den Nobelpreis erhalten, darunter 28 in den letzten zwanzig Jahren. Die Preisträger werden von einer internationalen Jury ausgewählt, der Joseph L. Goldstein vorsitzt, der 1985 sowohl den Lasker Award für medizinische Grundlagenforschung als auch den Nobelpreis in Physiologie oder Medizin erhalten hat.

Weitere Informationen zu den Preisträgern des Lasker Award, die vollständigen Würdigungen für jede Kategorie, Videointerviews und Fotos der Preisträger sowie zusätzliche Informationen zur der Stiftung finden Sie auf laskerfoundation.org.

Kooperation mit dem Fachbereich für Pädiatrie der Nara Medical University

Der Fachbereich für Pädiatrie der Nara Medical University ist seit langem Vorreiter im Bereich der Hämophilieversorgung in Japan und hat Jahre lang die grundlegende und klinische Forschung in diesem Bereich vorangebracht.

Seit 2003 unterhält Chugai eine Forschungskooperation mit der Universität. Diese Kooperation hat zahlreiche Erfolge hervorgebracht, darunter die Etablierung von Systemen für Gerinnungsassays zur Evaluierung von Emicizumab.

Zudem hat die Universität wesentliche Beiträge zur klinischen Entwicklung von Emicizumab geleistet, darunter frühe klinische Studien in Japan. Darüber hinaus war das Netzwerk internationaler Forscher und Hämophilie-Spezialisten, das viele Jahre lang von dem Fachbereich für Pädiatrie der Nara Medical University kultiviert wurde, während der globalen klinischen Entwicklung eine wichtige Ressource für Chugai bei dessen Einstieg in ein neues Therapiegebiet.

Über Chugai Pharmaceutical

Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. mit Sitz in Tokio ist ein forschungsbasiertes pharmazeutisches Unternehmen mit erstklassigen Fähigkeiten im Bereich der Medikamentenentdeckung, darunter proprietäre Antikörper-Engineering-Technologien. Chugai hat sich der Herstellung innovativer pharmazeutischer Produkte verschrieben, die ungedeckte medizinische Bedürfnisse decken können. Chugai ist an der Tokioter Börse im Prime Market gelistet. Chugai ist ein wichtiges Mitglied des Roche-Konzerns mit Autonomie und unabhängiger Geschäftsführung. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.chugai-pharm.co.jp/english/.

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Auszug aus der elektronischen Packungsbeilage *Nur relevante Abschnitte

4. Indikationen

Zur routinemäßigen Prophylaxe zur Vorbeugung oder Reduzierung der Häufigkeit von Blutungsepisoden bei Patienten mit angeborener Hämophilie A (angeborener Mangel an Faktor VIII).

6. Dosierung und Verabreichung

Verabreichen Sie Emicizumab (gentechnisch hergestellt) durch subkutane Injektion mit einer Dosis von 3 mg/kg einmal pro Woche während der ersten 4 Wochen. Eine Woche nach der vierten Dosis (Woche 5 seit der ersten Dosis) verabreichen Sie eine der folgenden Erhaltungsschemata durch subkutane Injektion:

1,5 mg/kg einmal pro Woche

3 mg/kg einmal alle zwei Wochen

6 mg/kg einmal alle vier Wochen

Quellen:

Michael U. Callaghan, et al. Long-term outcomes with emicizumab prophylaxis for hemophilia A with or without FVIII inhibitors from the HAVEN 1-4 studies

https://ashpublications.org/blood/article/137/16/2231/474603/Long-term-outcomes-with-emicizumab-prophylaxis-for (Zugriff: September 2026) Japanische Gesellschaft für Thrombose und Hämostase (JSTH), Klinische Praxisleitlinien

https://www.jsth.org/wordpress/guideline/index.html (nur auf Japanisch, Zugriff: September 2026) Informationszentrum für bestimmte kronische Kinderkrankheiten, 40. Hämophilie A

https://www.shouman.jp/disease/details/09_21_040/ (nur auf Japanisch, Zugriff: September 2026)

Zusätzliche Informationen:

Lasker Foundation

https://laskerfoundation.org/

https://laskerfoundation.org/ Papers, die nebst der Bekanntgabe des Lasker Award veröffentlicht wurden

JAMA: https://jamanetwork.com/ Proceedings of the National Academy of Sciences of the United Stated of America: https://www.pnas.org/ The New England Journal of Medicine: https://www.nejm.org/

Wichtige Veröffentlichungen und Übersichtsartikel zur Emicizumab-Medikamentenentdeckung

Takehisa Kitazawa, et al. Nature Medicine. 2012;18.(10);1570-1574. A bispecific antibody to factors IXa and X restores factor VIII hemostatic activity in a hemophilia A model.

https://www.nature.com/articles/nm.2942 Zenjiro Sampei, et al. PLoS One. 2013;8(2);e57479. Identification and multidimensional optimization of an asymmetric bispecific IgG antibody mimicking the function of factor VIII cofactor activity.

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0057479 Atsushi Muto, et al. Journal of Thrombosis and Haemostasis. 2014;12(2):206-213. Anti-factor IXa/X bispecific antibody (ACE910): hemostatic potency against ongoing bleeds in a hemophilia A model and the possibility of routine supplementation.

https://www.jthjournal.org/article/S1538-7836(22)03861-2/fulltext Atsushi Muto, et al. Blood. 2014;124(20):3165-3171. Anti-factor IXa/X bispecific antibody ACE910 prevents joint bleeds in a long-term primate model of acquired hemophilia A

https://ashpublications.org/blood/article/124/20/3165/33262/Anti-factor-IXa-X-bispecific-antibody-ACE910 Takehisa Kitazawa, et al. Thrombosis and Haemostasis. 2017; 117(7);1348-1357. Factor VIIIa-mimetic cofactor activity of a bispecific antibody to factors IX/IXa and X/Xa, emicizumab, depends on its ability to bridge the antigens

https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/abstract/10.1160/TH17-01-0030 Takehisa Kitazawa, Midori Shima. Journal of Japanese Biochemical Society 89(3): 325-332. New challenge for treatment of hemophilia A by using bispecific antibody

https://seikagaku.jbsoc.or.jp/10.14952/SEIKAGAKU.2017.890325/index.html (nur auf Japanisch) Tomoyuki Igawa. Experimental Medicine, Vol. 36, Nr. 11, S. 1823-1829.

The Impact of Next-Generation Antibody Therapeutics: Technology Development of Bispecific Antibodies and Drug Discovery, with a Focus on Next-Generation Antibody Therapeutics for Hemophilia

https://jglobal.jst.go.jp/en/detail?JGLOBAL_ID=201802264570677621 (nur auf Japanisch) Takehisa Kitazawa, Midori Shima. Int J Hemotol. 2020 Jan;111(1):20-30. Emicizumab, a humanized bispecific antibody to coagulation factors IXa and X with factor VIIIa-cofactor activity.

https://link.springer.com/article/10.1007/s12185-018-2545-9 Takehisa Kitazawa, et al. Successful Drug Discovery vol 5. 2020. Discovery and Development of Emicizumab (HEMLIBRA ?): A Humanized Bispecific Antibody to Coagulation Factors IXa and X with a Factor VIII Cofactor Activity

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9783527826872.ch7 Takehisa Kitazawa, Kunihiro Hattori. Experimental Medicine, April 2021, Vol. 39, Nr. 6, S. 971-975. Emicizumab Born from a Bold Idea: An Antibody that Replaces Blood Coagulation Factor Function

https://www.yodosha.co.jp/jikkenigaku/series.html?type=zokusouyaku (nur auf Japanisch)

Biographien der Preisträger

https://www.chugai-pharm.co.jp/english/media/conference/files/20260909_eMaterial2.pdf

https://www.chugai-pharm.co.jp/english/media/conference/files/20260909_eMaterial2.pdf Mitteilung des Präsidenten und CEO

https://www.chugai-pharm.co.jp/english/media/conference/files/20260909_eMaterial3.pdf

https://www.chugai-pharm.co.jp/english/media/conference/files/20260909_eMaterial3.pdf Über Hämophilie A

https://www.chugai-pharm.co.jp/english/media/conference/files/20260909_eMaterial4.pdf

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