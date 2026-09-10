Zentralbanken holen Gold zurück - und Yugo Metals testet jetzt den nächsten 400-Meter-Schritt

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Gold wird für Staaten wieder zu einer Frage der strategischen Kontrolle. Die niederländische Zentralbank hat rund 86 Tonnen Gold aus Nordamerika nach Europa verlagert und begründet den Schritt ausdrücklich mit zunehmenden geopolitischen Spannungen und einer besseren Krisenvorsorge. Gleichzeitig argumentiert UBS, dass die seit 2018 laufende Goldhausse trotz der bereits enormen Kursgewinne noch nicht beendet sein müsse. Damit bekommt Gold eine doppelte Rolle: als monetärer Sicherheitsanker in einer Welt steigender Staatsschulden und geopolitischer Risiken - und als Rohstoff, dessen strategische Bedeutung weit über kurzfristige Preisbewegungen hinausgeht. Für Yugo Metals (ISIN: AU0000404998) kommt diese Entwicklung zu einem interessanten Zeitpunkt. Der australische Explorer hat beim Erak-Prospect in Bosnien-Herzegowina zuletzt 36,1 Meter mit 2,3 g/t Gold gemeldet und einen zweiten Bohrplatz rund 400 Meter weiter östlich errichtet. Gleichzeitig besitzt das Portfolio mit Antimon einen zweiten Rohstoffwinkel, der durch den Ausbau der amerikanischen Rüstungsproduktion an Aufmerksamkeit gewinnt. Doch genau hier ist die Einordnung entscheidend: Yugo befindet sich noch in einer sehr frühen Explorationsphase. Eine Gold- oder Antimonressource ist bislang nicht definiert.

86 Tonnen Gold wechseln den Standort

Die jüngste Entscheidung der niederländischen Zentralbank zeigt, dass Goldreserven inzwischen wieder unter geopolitischen Gesichtspunkten betrachtet werden. "De Nederlandsche Bank" teilte am 2. September mit, zwischen März und August rund 86 Tonnen Gold aus Beständen in New York und Ottawa nach London verlagert zu haben. Die Zentralbank spricht von zunehmenden geopolitischen Unruhen und davon, ihre Krisenvorsorge stärken zu wollen. London gilt als einer der wichtigsten Handelsplätze für physisches Gold und soll der DNB im Krisenfall einen schnelleren Zugriff beziehungsweise eine bessere Handelbarkeit ermöglichen. Dabei handelt es sich nicht ausschließlich um physisch über den Atlantik transportierte Barren: Ein Teil des Bestands wurde in Nordamerika verkauft und in London in entsprechender Menge wieder erworben. Entscheidend ist deshalb weniger das Bild von Lastwagen voller Gold als die strategische Entscheidung dahinter: Eine Zentralbank verändert bewusst die geografische Struktur ihrer Reserven, um im Krisenfall flexibler zu sein. Die Niederlande besitzen insgesamt rund 612 Tonnen Gold. Der Schritt unterstreicht damit, welchen Stellenwert das Edelmetall für staatliche Reservemanager weiterhin besitzt.

UBS sieht die Goldhausse noch nicht am Ende

Passend dazu argumentierte UBS-Chefstratege Bhanu Baweja Anfang September in der Financial Times, dass die aktuelle Goldhausse noch weiterlaufen könne. Nach seiner Analyse begann der gegenwärtige Bullenmarkt bereits 2018 und hat seither eine annualisierte Rendite von rund 19 Prozent erreicht. Interessanter als die reine Performance ist jedoch die Begründung. UBS sieht seit 2022 eine strukturelle Veränderung im Goldmarkt. Nachdem westliche Staaten russische Devisenreserven eingefroren hatten, mussten sich Reserveverwalter stärker mit der Frage beschäftigen, wie sicher Vermögenswerte sind, die letztlich von anderen Staaten oder Finanzsystemen abhängen. Gold besitzt hier eine Besonderheit: Physisch gehaltenes Edelmetall ist keine Forderung gegenüber einem anderen Schuldner. Nach den von UBS im FT-Beitrag verwendeten Daten erhöhten Zentralbanken und Staatsfonds aus Schwellenländern ihren Goldanteil an den Reserven von etwa fünf bis sieben Prozent im Jahr 2022 auf inzwischen rund elf Prozent. Gleichzeitig verweist der World Gold Council darauf, dass Zentralbanken wegen der Kombination aus Sicherheit, Liquidität und Renditeeigenschaften zu den bedeutendsten Goldhaltern weltweit gehören.

Gold hat sich von einer alten Börsenregel gelöst

Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung der Realzinsen. Über viele Jahre galt: Steigen reale US-Zinsen, gerät Gold unter Druck, weil das unverzinste Edelmetall gegenüber Anleihen weniger attraktiv wird. Die von UBS präsentierten Daten zeigen jedoch, dass diese Beziehung seit 2022 deutlich schwächer geworden ist. Zwischen März 2022 und Oktober 2023 stiegen die realen fünfjährigen US-Zinsen laut Analyse um mehr als vier Prozentpunkte. Nach der früheren statistischen Beziehung hätte Gold in diesem Umfeld ungefähr 55 Prozent verlieren müssen. Tatsächlich stieg der Preis in diesem Zeitraum um sieben Prozent. In den folgenden zwei Jahren legte Gold laut UBS sogar rund 110 Prozent zu, obwohl die Realzinsen um weniger als einen Prozentpunkt zurückgingen. Die Grafik in der FT-Analyse macht diesen Bruch besonders deutlich: Die Goldpreis-Beobachtungen seit März 2022 liegen weit oberhalb dessen, was die historische Beziehung zu den Realzinsen erwarten ließe. UBS führt diese Veränderung unter anderem auf staatliche Goldkäufe, geopolitische Risiken und zunehmende Sorgen über die langfristige Tragfähigkeit öffentlicher Finanzen zurück. Das ist eine Marktmeinung und keine Garantie für weiter steigende Goldpreise - aber es zeigt, warum die Goldstory inzwischen struktureller geworden ist.

Kurzfristig bleibt Gold trotzdem anfällig

Dass selbst ein struktureller Bullenmarkt keine Einbahnstraße ist, zeigt die aktuelle Entwicklung. Am 7. September fiel der Spotpreis für Gold laut Reuters um rund 0,4 Prozent auf etwa 4.411 US-Dollar je Unze. Auslöser waren überraschend robuste US-Arbeitsmarktdaten, die die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Federal Reserve erhöhten. UBS rechnet nach dem starken Arbeitsmarktbericht inzwischen sogar mit zwei Zinsschritten um jeweils 25 Basispunkte im September und Dezember. Für Gold ist das kurzfristig Gegenwind, weil steigende Renditen die Opportunitätskosten des unverzinsten Edelmetalls erhöhen können. Gleichzeitig bleiben geopolitische Risiken und Inflationssorgen präsent. Für Anleger ergibt sich damit ein interessantes Spannungsfeld: kurzfristiger Druck durch die Geldpolitik auf der einen Seite, strukturelle Zentralbanknachfrage, hohe Staatsverschuldung und geopolitische Unsicherheit auf der anderen.

Yugo hat bei Erak erstmals einen konkreten Bohransatzpunkt geschaffen

In diesem Goldumfeld richtet sich bei Yugo der Blick auf das Sinjakovo-Projekt in Bosnien-Herzegowina. Beim dortigen Erak-Prospect wurden in der bisherigen Kampagne neun Diamantbohrungen über insgesamt 1.057 Meter niedergebracht. Das bislang stärkste breitere Intervall stammt aus ERDD006: 36,1 Meter mit 2,3 g/t Gold ab 51,8 Metern, darunter 3 Meter mit 14,5 g/t Gold und innerhalb dieses Abschnitts 1 Meter mit 42,5 g/t Gold. ERDD009 lieferte 10,4 Meter mit 2,6 g/t Gold, während ERDD007 22,4 Meter mit 1,1 g/t Gold ergab. Die Ergebnisse zeigen, dass bei Erak Goldmineralisierung vorhanden ist. Sie beweisen allerdings weder Größe noch wirtschaftliche Abbaubarkeit eines möglichen Vorkommens. Yugo hat ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Arbeiten an einer Ressourcenschätzung noch nicht begonnen haben. Für einen Explorer in diesem Stadium geht es deshalb zunächst darum, durch weitere Bohrungen Geometrie, Ausdehnung und Kontinuität der Mineralisierung besser zu verstehen.

Jetzt folgt der 400-Meter-Test

Genau deshalb könnte der nächste Explorationsschritt wichtiger sein als ein weiteres einzelnes hochgradiges Intervall. Rund 400 Meter östlich des ersten Erak-Bohrplatzes hat Yugo inzwischen einen zweiten Drill Pad errichtet. Er liegt entlang des Streichens der bislang angetroffenen Mineralisierung und nahe dem früheren Schürfgraben SICH003, aus dem 61 Meter mit 1,5 g/t Gold gemeldet wurden. Nach Angaben des Unternehmens deutet das derzeitige geologische Modell darauf hin, dass die Mineralisierung zwischen den beiden Bohrbereichen kontinuierlich sein könnte. Das klingt interessant, muss aber äußerst vorsichtig interpretiert werden: Die mögliche Kontinuität ist bislang eine geologische Modellannahme und kein durch Bohrungen bestätigter Befund. Erst die weiteren Bohrungen können zeigen, ob sich die Goldmineralisierung tatsächlich über diesen Bereich fortsetzt, wie mächtig sie dort ist und welche Gehalte auftreten. Genau darin liegt der eigentliche 400-Meter-Test: Nicht die Distanz selbst schafft Wert, sondern die Frage, ob Yugo innerhalb eines größeren Bereichs reproduzierbare Mineralisierung nachweisen kann.

Der zweite Rohstoffwinkel heißt Antimon

Während Gold durch Zentralbanken und globale Finanzrisiken Aufmerksamkeit erhält, besitzt Yugo innerhalb desselben Projektportfolios noch einen völlig anderen strategischen Rohstoffwinkel. Das Sinjakovo-Projekt wird vom Unternehmen als Gold- und Antimonprojekt beschrieben. Frühere Oberflächenarbeiten lieferten Rock-Chip-Proben mit Antimonwerten von bis zu 4,5 Prozent. Auch hier gilt dieselbe entscheidende Einschränkung: Es handelt sich um Ergebnisse aus Oberflächenproben. Yugo hat bislang keine definierte Antimonressource. Aus einzelnen hochgradigen Proben lässt sich weder ableiten, wie viel Antimon vorhanden ist, noch ob eine zusammenhängende Mineralisierung oder ein wirtschaftlich entwickelbares Vorkommen existiert. Dennoch ist Antimon aus strategischer Sicht bemerkenswert, weil sich die politische Bedeutung dieses vergleichsweise kleinen Rohstoffmarktes erheblich verändert hat.

Das Pentagon schafft sieben Jahre Planungssicherheit für die Raketenindustrie

Der Grund dafür zeigt sich derzeit besonders deutlich in den USA. Ende August schloss das Pentagon siebenjährige Rahmenvereinbarungen mit Lockheed Martin und General Dynamics Ordnance and Tactical Systems, um die Produktion wichtiger Komponenten für die Raketenabwehrsysteme PAC-3 MSE und THAAD erheblich auszubauen. Nach Angaben des US-Verteidigungsapparats soll die Produktionskapazität für PAC-3 MSE verdreifacht und jene für THAAD vervierfacht werden. Die Vereinbarungen sollen den Herstellern und ihren Zulieferern ein langfristiges Nachfragesignal geben, damit diese unter anderem in zusätzliche Mitarbeiter, Fabriken und größere Materialbeschaffungen investieren können. Die US Army arbeitet parallel daran, eine heimische Lieferkette für militärisch nutzbares Antimonsulfid aufzubauen. Im Juli wurde gemeinsam mit Perpetua Resources und dem Idaho National Laboratory eine entsprechende Verarbeitungskapazität eröffnet. Der USGS nennt Antimon zudem ausdrücklich als Material, das unter anderem in Kleinwaffenmunition und Munitionszündern verwendet wird. Wichtig bleibt die Grenze der Argumentation: Daraus lässt sich nicht ableiten, dass PAC-3 oder THAAD Antimon benötigen, und ebenso wenig besteht eine geschäftliche Verbindung zwischen Yugo und dem Pentagon. Der Zusammenhang ist allgemeiner: Washington baut seine Rüstungsproduktion aus und versucht gleichzeitig, kritische Rohstofflieferketten für militärische Anwendungen abzusichern.

Mehr als 87 Millionen Dollar zeigen die strategische Bedeutung - nicht den Wert von Yugo

Wie ernst Washington Antimon nimmt, zeigt Perpetua Resources. Seit 2022 wurden dem Unternehmen nach eigenen Angaben mehr als 87 Millionen US-Dollar vom amerikanischen Verteidigungsapparat und der US Army zugesprochen, um das Stibnite Gold Project und die heimische Antimonversorgung voranzubringen. Mehr als 59 Millionen US-Dollar davon entfallen auf Defense-Production-Act-Mittel; die zugesagten Mittel der US Army im Rahmen der Ordnance Technology Initiative belaufen sich nach einer zusätzlichen Förderung im Juni 2026 auf insgesamt 27 Millionen US-Dollar. Für Yugo ist diese Entwicklung ausschließlich als Markt- und Politiksignal relevant. Perpetua befindet sich in einer völlig anderen Entwicklungsphase und verfügt nach eigenen Angaben beim Stibnite-Projekt über die einzige identifizierte heimische Antimonreserve der USA. Yugo dagegen ist ein früher Explorer ohne definierte Antimonressource. Ein direkter Bewertungsvergleich wäre deshalb irreführend. Was Perpetua demonstriert, ist vielmehr, welchen Stellenwert Washington einer gesicherten Antimonlieferkette mittlerweile beimisst.

Gold und Defense treffen bei Yugo auf dieselbe entscheidende Frage

Damit kommen bei Yugo derzeit zwei außergewöhnlich starke Makrothemen zusammen, die aber nicht mit dem Entwicklungsstand des Unternehmens verwechselt werden dürfen. Gold profitiert strukturell von Zentralbanknachfrage, geopolitischer Unsicherheit und Zweifeln an klassischen Reserveanlagen. Antimon wiederum gewinnt durch die Bemühungen westlicher Staaten um sicherere kritische Rohstoff- und Verteidigungslieferketten strategische Aufmerksamkeit. Yugo exploriert nach beiden Rohstoffen - aber noch hat keiner dieser Trends dem Unternehmen einen wirtschaftlichen Erfolg gebracht. Bei Gold muss Yugo zeigen, ob die Erak-Mineralisierung über größere Distanzen zusammenhängt und irgendwann die Grundlage für eine Mineralressource bilden könnte. Bei Antimon steht die Exploration noch früher. Hinzu kommen klassische Risiken eines Explorers: weitere Bohrungen können Erwartungen enttäuschen, künftige Programme benötigen Kapital und können zu Verwässerung führen, und selbst eine erfolgreiche Entdeckung müsste noch metallurgisch, technisch, wirtschaftlich und genehmigungsrechtlich bewertet werden.

Fazit

Die niederländische Zentralbank verschiebt 86 Tonnen Gold, um ihre Krisenvorsorge zu verbessern. UBS argumentiert gleichzeitig, dass strukturelle Veränderungen im globalen Finanzsystem die seit 2018 laufende Goldhausse weiter unterstützen könnten. Und auf einer völlig anderen Ebene schafft Washington mit siebenjährigen Vereinbarungen Planungssicherheit für eine deutlich höhere Raketenproduktion, während die US Army parallel eine heimische Antimonlieferkette aufbaut. Für Yugo treffen damit zwei aktuelle Rohstoffgeschichten aufeinander: Gold als monetärer und geopolitischer Sicherheitsanker sowie Antimon als kritisches Material mit industriellen und bestimmten militärischen Anwendungen. Entscheidend ist jedoch, daraus nicht mehr zu machen, als die Exploration bislang hergibt. Bei Erak stehen gute erste Bohrabschnitte einem noch sehr frühen geologischen Verständnis gegenüber; der zweite Bohrbereich rund 400 Meter weiter östlich muss erst zeigen, ob die vermutete Kontinuität tatsächlich existiert. Beim Antimon gibt es interessante Oberflächenproben, aber noch keine definierte Ressource. Der makroökonomische und geopolitische Rückenwind macht die nächsten Explorationsergebnisse deshalb interessanter - er ersetzt sie nicht. Ob daraus irgendwann wirtschaftlich relevante Projekte entstehen können, müssen erst weitere Bohrungen, technische Arbeiten und spätere Studien zeigen. Genau darin liegt aktuell die spekulative Ausgangslage bei Yugo Metals (ISIN: AU0000404998).

Quellen

De Nederlandsche Bank - DNB improves tradability of gold reserves, 2. September 2026

https://www.dnb.nl/en/general-news/press-release-2026/dnb-improves-tradability-of-gold-reserves/

Associated Press - Dutch central bank shifts billions in gold to London in 'crisis preparedness' move

https://apnews.com/article/92eab7ed68b960e029e5a69093e20996

Financial Times / Bhanu Baweja, UBS Investment Bank - Gold's run isn't yet done, 3. September 2026

https://www.ft.com/content/589bc3d6-998e-48a9-b863-050fe1044f45

World Gold Council - Gold Reserves by Country, aktualisiert 3. September 2026

https://www.gold.org/goldhub/data/gold-reserves-by-country

Reuters - Gold eases as strong US jobs data boosts Fed rate-hike bets, 7. September 2026

https://www.reuters.com/world/india/gold-eases-robust-us-payrolls-boost-rate-hike-bets-inflation-data-focus-2026-09-07/

Reuters - UBS forecasts two US Fed rate hikes in 2026 after strong jobs report, 7. September 2026

https://www.reuters.com/business/ubs-forecasts-two-us-fed-rate-hikes-2026-after-strong-jobs-report-2026-09-07/

U.S. Department of War - DoW Secures 7-Year Agreements With General Dynamics and Lockheed Martin to Triple PAC-3 and Quadruple THAAD Production, 31. August 2026

https://www.war.gov/News/Releases/Release/Article/4586205/dow-secures-7-year-agreements-with-general-dynamics-and-lockheed-martin-to-trip/

General Dynamics Ordnance and Tactical Systems - Framework Agreement to Expand Production Capacity for PAC-3 MSE and THAAD Missile Components, 31. August 2026

https://www.gdots.com/gdots-signs-framework-agreement-to-expand-production-of-pac-3-mse-and-thaad-missile-components/

U.S. Army - U.S. Army, Perpetua Resources, and INL launch domestic antimony sulfide processing facility, 6. August 2026

https://www.army.mil/article/294430/u_s_army_perpetua_resources_and_inl_launch_domestic_antimony_sulfide_processing_facility

U.S. Geological Survey - Methodology and technical input for the 2025 U.S. List of Critical Minerals

https://pubs.usgs.gov/publication/ofr20251047/full

U.S. Geological Survey - Antimony

https://www.usgs.gov/publications/antimony

Perpetua Resources - Perpetua, US Army & INL Launch Critical Minerals Pilot Plant to Advance Antimony Trisulfide Supply

https://www.investors.perpetuaresources.com/investors/news/perpetua-resources-inl-launch-pilot-plant

Perpetua Resources - 2026 Corporate Releases / U.S. defense funding and Stibnite Gold Project updates

https://www.investors.perpetuaresources.com/investors/news/category/2026

Yugo Metals - Sinjakovo Gold & Antimony Project

https://www.yugometals.com/de/projects/sinjakovo

Yugo Metals - ASX Release, 18. August 2026 - Yugo Advances Erak Discovery

ASX - Unternehmensmitteilung vom 18. August 2026.

Yugo Metals - ASX Release, 26. August 2026 - Board Site Visit and Commencement of Drilling at Cajnice Project

ASX - Unternehmensmitteilung vom 26. August 2026.

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