Pentagon fährt Raketenproduktion hoch - warum Antimon und Yugo Metals jetzt in den Fokus rücken

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Die USA wollen ihre Raketenproduktion massiv beschleunigen. Am 31. August gab das US-Verteidigungsministerium langfristige Vereinbarungen mit Lockheed Martin und General Dynamics Ordnance and Tactical Systems bekannt, die über sieben Jahre laufen und die Produktion wichtiger Komponenten für die Raketenabwehrsysteme Patriot PAC-3 MSE und THAAD erhöhen sollen. Das Ziel ist ambitioniert: Nach Angaben des Ministeriums soll die PAC-3-Produktion verdreifacht und die THAAD-Produktion vervierfacht werden. Hinter der Aufrüstung steckt jedoch eine zweite Herausforderung, die an den Börsen zunehmend Aufmerksamkeit bekommt: Moderne Rüstungsproduktion benötigt nicht nur Fabriken, Fachkräfte und Milliardeninvestitionen, sondern auch verlässliche Lieferketten für kritische Rohstoffe. Einer davon ist Antimon. Die USA investieren bereits Millionenbeträge in den Aufbau einer heimischen Antimonversorgung für militärische Anwendungen. Während Washington versucht, diese Abhängigkeiten zu reduzieren, exploriert Yugo Metals (ISIN: AU0000404998) in Bosnien-Herzegowina unter anderem nach Gold und Antimon. Noch befindet sich das Unternehmen in einer frühen Phase - doch genau deshalb könnten die kommenden Explorationsprogramme entscheidend werden.

Sieben Jahre Planungssicherheit für Lockheed Martin und General Dynamics

Die Dimension der amerikanischen Rüstungsoffensive wird durch die Laufzeit der neuen Vereinbarungen deutlich. Das Pentagon - offiziell inzwischen als Department of War bezeichnet - sicherte sich am 31. August zwei Rahmenvereinbarungen mit General Dynamics Ordnance and Tactical Systems und Lockheed Martin. Daraus sollen siebenjährige Mehrjahresverträge entstehen, mit denen Produktionsmengen erhöht und Lieferzeiten für kritische Raketenkomponenten verkürzt werden. Im Mittelpunkt stehen THAAD und die Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement, kurz PAC-3 MSE. Laut Ministerium soll die jährliche PAC-3-MSE-Produktion von rund 600 auf etwa 1.900 Einheiten steigen, während die THAAD-Produktion von 96 auf 400 Einheiten pro Jahr hochgefahren werden soll. Reuters bestätigte die Vereinbarungen am Montag. Für die Rüstungsindustrie bedeutet ein derart langer Planungshorizont vor allem eines: Unternehmen können Kapazitäten, Zulieferer und Investitionen wesentlich langfristiger planen. Gleichzeitig wächst damit der Druck, auch die vorgelagerten Lieferketten abzusichern. Denn zusätzliche Produktionslinien nützen wenig, wenn entscheidende Materialien oder Komponenten nicht in ausreichender Menge verfügbar sind.

Amerikas Rüstungsoffensive beginnt längst vor der Fabrikhalle

Wie ernst Washington die Rohstoffseite inzwischen nimmt, zeigen weitere Entscheidungen der vergangenen Tage. Erst am 28. August kündigte das US-Verteidigungsministerium eine strategische Beteiligung von 35,6 Millionen US-Dollar an Trilogy Metals an, um die Versorgung mit Kupfer, Kobalt und Germanium aus Alaska zu stärken. Ebenfalls am 28. August wurde eine weitere Investition von 100 Millionen US-Dollar in Atalco angekündigt, um die einzige verbliebene amerikanische Aluminiumoxid-Raffinerie abzusichern. Bereits wenige Tage zuvor hatte Washington eine Investition von 750 Millionen US-Dollar als Teil einer 1,55 Milliarden US-Dollar schweren Initiative rund um kritische Seltene Erden bekannt gegeben. Die Botschaft ist kaum zu übersehen: Die Vereinigten Staaten versuchen nicht mehr nur, mehr Waffen zu bestellen. Sie greifen zunehmend direkt in vorgelagerte industrielle und mineralische Lieferketten ein.

Antimon wird zum militärischen Lieferkettenthema

Antimon gehört genau in diese Kategorie. Der Rohstoff steht auf der amerikanischen Liste kritischer Mineralien und besitzt neben Anwendungen in Flammschutzmitteln, Batterien und anderen Industrieprodukten auch eine direkte militärische Bedeutung. Besonders interessant ist Antimontrisulfid. Die US Army arbeitet gemeinsam mit Perpetua Resources und dem Idaho National Laboratory inzwischen an einer heimischen Lieferkette für dieses Material. Ende Juli wurde dafür in Idaho eine modulare Pilotanlage eröffnet, die Material aus Perpetuas Stibnite Gold Project verarbeiten soll. Ziel ist es, hochwertiges Antimontrisulfid für spezialisierte militärische und industrielle Anwendungen herzustellen. Perpetua spricht dabei von einer vollständigen amerikanischen Lieferkette vom Rohstoff bis zum militärisch nutzbaren Material. Nach Angaben des Unternehmens stellte China bereits 2021 die Lieferung jener speziellen Form von Antimontrisulfid an die USA ein, die für mehr als 300 verschiedene Munitionstypen benötigt wird. Seit 2022 wurden Perpetua nach Unternehmensangaben mehr als 87 Millionen US-Dollar vom amerikanischen Verteidigungsapparat und der US Army zugesprochen, um das Projekt und die heimische Antimonversorgung voranzubringen.

Mehr als 87 Millionen Dollar zeigen, wie ernst Washington die Sache nimmt

Von den mehr als 87 Millionen US-Dollar entfallen laut Perpetua über 59 Millionen US-Dollar auf Mittel aus dem Defense Production Act Title III. Weitere Gelder stammen aus der Zusammenarbeit mit der US Army. Im Juni 2026 wurde Perpetua eine zusätzliche Förderung von bis zu 4,7 Millionen US-Dollar zugesprochen, womit sich die unter der entsprechenden Ordnance Technology Initiative zugesagten Mittel der Army auf insgesamt 27 Millionen US-Dollar erhöhten. Das Stibnite Gold Project besitzt dabei einen Vorteil, den ein früher Explorer wie Yugo noch lange nicht vorweisen kann: Perpetua verfügt nach eigenen Angaben über die einzige identifizierte heimische Antimonreserve der USA. Das Projekt befindet sich bereits in der Entwicklungsphase und soll nach derzeitiger Planung 2029 Gold und Antimon produzieren. Das amerikanische Verteidigungsministerium hat Stibnite laut Perpetua als die einzige US-Mine identifiziert, die bis 2029 Antimonmengen produzieren könnte, die ausreichen würden, um den Verteidigungsbedarf zu decken. Damit zeigt sich, welchen strategischen Wert eine tatsächlich nachgewiesene und entwickelbare Antimonlagerstätte erreichen kann. Für Yugo ist Perpetua deshalb kein direkter Vergleich hinsichtlich Projektstatus oder Größe, sondern ein Beispiel dafür, wie stark sich die politische Bewertung des Rohstoffs verändert hat.

Yugo sucht Antimon direkt vor den Toren der Europäischen Union

In diesem Umfeld wird die Rohstoffausrichtung von Yugo Metals interessanter. Das australische Explorationsunternehmen kontrolliert fünf Tenements innerhalb von drei Projekten über insgesamt rund 190 Quadratkilometer in Bosnien-Herzegowina. Das Sinjakovo-Projekt umfasst rund 80 Quadratkilometer und wird von Yugo inzwischen ausdrücklich als Gold- und Antimonprojekt positioniert. Frühere Explorationsarbeiten lieferten dort Rock-Chip-Proben mit Antimonwerten von bis zu 4,5 Prozent. Die Zahl stammt aus früheren Oberflächenarbeiten und wurde unter anderem in der Unternehmenspräsentation mit der ASX-Mitteilung vom 22. November 2022 belegt. Gleichzeitig wurden bei Sinjakovo Gold-, Silber-, Kupfer-, Blei- und Zinkmineralisierungen identifiziert. Entscheidend bleibt die Einordnung: Die 4,5 Prozent Antimon stammen aus einzelnen Oberflächenproben. Yugo besitzt derzeit keine definierte Antimonressource, und die bisherigen Ergebnisse erlauben keine Aussage darüber, wie groß, kontinuierlich oder wirtschaftlich eine mögliche Antimonmineralisierung sein könnte. Genau diese Fragen müsste weitere systematische Exploration beantworten.

Europa könnte bei kritischen Rohstoffen vor einem ähnlichen Problem stehen

Die geografische Lage macht YUGOs Projekte dennoch bemerkenswert. Bosnien-Herzegowina ist EU-Beitrittskandidat und grenzt unmittelbar an die Europäische Union. Yugo hält seine fünf Tenements nach Unternehmensangaben zu 100 Prozent und exploriert dort neben Antimon und Gold auch nach Nickel, Kobalt, Kupfer, Silber, Zink und Blei. Damit liegt das Portfolio in einer Region, die für europäische Rohstofflieferketten grundsätzlich interessant sein könnte. Doch auch hier muss zwischen strategischer Lage und wirtschaftlichem Projekt unterschieden werden. Ein Explorationsgebiet wird nicht allein deshalb wertvoll, weil westliche Staaten einen bestimmten Rohstoff benötigen. Erst Bohrungen, metallurgische Untersuchungen und spätere Ressourcen- und Wirtschaftlichkeitsstudien könnten zeigen, ob ein Projekt tatsächlich einen Beitrag zu einer europäischen Lieferkette leisten kann. Yugo steht bei diesem Prozess noch am Anfang.

Während Antimon Aufmerksamkeit bekommt, liefert Gold die aktuellen Bohrresultate

Operativ spielt sich die unmittelbar wichtigste Entwicklung derzeit bei Gold ab. Beim Erak-Prospect des Sinjakovo-Projekts hat Yugo neun Diamantbohrungen über insgesamt 1.057 Meter abgeschlossen. Das bislang auffälligste Ergebnis stammt aus Bohrloch ERDD006 mit 36,1 Metern bei 2,3 g/t Gold ab 51,8 Metern, darunter 3 Meter mit 14,5 g/t Gold und innerhalb dieses Abschnitts ein Meter mit 42,5 g/t Gold. ERDD009 lieferte 10,4 Meter mit 2,6 g/t Gold, während ERDD007 auf 22,4 Meter mit 1,1 g/t Gold kam. Diese Resultate bestätigen Goldmineralisierung bei Erak, stellen aber ebenfalls noch keine Ressource dar. In der ASX-Mitteilung vom 18. August machte Yugo ausdrücklich deutlich, dass Arbeiten an einer Ressourcenschätzung noch nicht begonnen haben. Genau deshalb hängt die weitere Entwicklung davon ab, ob zusätzliche Bohrungen Kontinuität entlang des Streichens und in der Tiefe nachweisen können.

400 Meter weiter folgt der nächste wichtige Test

Dafür ist inzwischen ein zweiter Bohrplatz errichtet worden. Die jüngste Yugo-Mitteilung vom 26. August zeigt, dass dieser rund 400 Meter östlich des ersten Erak-Bohrplatzes und entlang des Streichens der Mineralisierung liegt. Besonders interessant ist die Position: In unmittelbarer Nähe befindet sich der Bereich des früheren Schürfgrabens SICH003, der 61 Meter mit 1,5 g/t Gold geliefert hatte. Nach Angaben des Unternehmens deutet das derzeitige geologische Modell darauf hin, dass die Mineralisierung zwischen den beiden Bohrplätzen kontinuierlich sein könnte. Das wäre für Erak eine wichtige Entwicklung - ist bislang aber lediglich eine geologische Interpretation. Erst weitere Bohrungen können zeigen, ob zwischen den rund 400 Meter auseinanderliegenden Bereichen tatsächlich zusammenhängende Mineralisierung existiert. Sollten die kommenden Bohrungen das Modell bestätigen, könnte Yugo anschließend weitere Bohrplätze entlang des Streichens errichten.

Yugo bohrt inzwischen auch am zweiten Projekt

Parallel verbreitert Yugo sein Explorationsprogramm. Beim Cajnice-Projekt haben die ersten Diamantbohrungen an den Prospects Pisonica und Majdan begonnen. Zunächst sind vier Löcher über insgesamt rund 600 Meter geplant. Getestet werden soll die Tiefenfortsetzung von Mineralisierung, die bislang an der Oberfläche identifiziert wurde. Frühere Rock-Chip-Proben lieferten dort laut der ASX-Mitteilung vom 26. August Werte von bis zu 1,9 g/t Gold, 220 g/t Silber und 13,6 Prozent Blei. Auch diese Zahlen sind keine Bohrergebnisse und dürfen nicht als Hinweis auf eine bereits definierte Lagerstätte verstanden werden. Genau das soll das neue Programm erst untersuchen: ob sich die an der Oberfläche beobachtete Mineralisierung in die Tiefe fortsetzt. Damit besitzt Yugo aktuell mehrere potenzielle Nachrichtentreiber gleichzeitig - weitere Arbeiten bei Erak, die Erprobung des östlichen Bereichs und erste Bohrergebnisse aus Cajnice.

Für Anleger entsteht eine ungewöhnliche Konstellation

Die politische Antimonstory und die operative Yugo-Story laufen damit auf zwei unterschiedlichen Ebenen. Auf der einen Seite schaffen die USA gerade Fakten: siebenjährige Vereinbarungen mit Lockheed Martin und General Dynamics, eine geplante Verdreifachung der PAC-3-Produktion, eine Vervierfachung der THAAD-Produktion und staatliche Millioneninvestitionen in eine heimische Antimonlieferkette. Auf der anderen Seite steht Yugo als kleiner Explorer, der erst herausfinden muss, was seine Projekte tatsächlich enthalten. Gerade dieser Unterschied ist wichtig. Es wäre verfrüht, aus der amerikanischen Rüstungsoffensive einen direkten wirtschaftlichen Vorteil für Yugo abzuleiten. Es existiert weder ein Liefervertrag noch eine definierte Antimonressource oder eine Wirtschaftlichkeitsstudie. Was sich jedoch verändert hat, ist das Umfeld: Antimon ist von einem wenig beachteten Nischenrohstoff zu einem Material geworden, dessen Versorgung die amerikanische Regierung mit erheblichen finanziellen Mitteln absichert. Sollte Yugo zukünftig eine relevante Antimonmineralisierung nachweisen, würde eine solche Entdeckung heute auf einen anderen strategischen Markt treffen als noch vor wenigen Jahren.

Fazit

Washington macht aus seiner Rüstungsstrategie zunehmend eine Lieferkettenstrategie. Die siebenjährigen Vereinbarungen mit Lockheed Martin und General Dynamics sollen die Produktion wichtiger Raketenabwehrsysteme massiv erhöhen, während die US-Regierung parallel direkt in kritische Rohstoffe und Verarbeitungskapazitäten investiert. Antimon ist dafür ein besonders anschauliches Beispiel: Mehr als 87 Millionen US-Dollar wurden Perpetua Resources nach Unternehmensangaben seit 2022 aus dem amerikanischen Verteidigungsapparat und von der US Army zugesprochen, während eine neue Pilotanlage den Aufbau einer heimischen Lieferkette für militärisch nutzbares Antimontrisulfid demonstrieren soll. Für Yugo Metals schafft diese Entwicklung einen interessanten strategischen Hintergrund, mehr aber zunächst nicht. Das Unternehmen hat bei Sinjakovo Antimonwerte von bis zu 4,5 Prozent in Oberflächenproben gemeldet, besitzt jedoch noch keine definierte Antimonressource. Kurzfristig entscheidet deshalb weiterhin der Bohrer: Bei Erak muss sich zeigen, ob sich die Goldmineralisierung in Richtung des zweiten, rund 400 Meter entfernten Bohrplatzes fortsetzt, während Cajnice erstmals mit Diamantbohrungen getestet wird. Die Nachfrage nach kritischen Rohstoffen kann ein Projekt attraktiver machen - ob Yugo Metals (ISIN: AU0000404998) tatsächlich eines entwickeln kann, müssen die kommenden Explorationsergebnisse erst beweisen.

Quellen

U.S. Department of War - DoW Secures 7-Year Agreements With General Dynamics and Lockheed Martin to Triple PAC-3 and Quadruple THAAD Production, 31. August 2026

https://www.war.gov/News/Releases/Release/Article/4586205/dow-secures-7-year-agreements-with-general-dynamics-and-lockheed-martin-to-trip/

Reuters - Pentagon signs 7-year deals to increase missile production, 31. August 2026

https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/pentagon-signs-7-year-deals-increase-missile-production-2026-08-31/

U.S. Department of War - Releases / Strategic investments in critical-mineral supply chains

https://www.war.gov/News/Releases/Re/

Perpetua Resources - Perpetua Resources, US Army, and Idaho National Laboratory Launch Critical Minerals Pilot Plant to Advance Antimony Trisulfide Supply, 30. Juli 2026

https://www.investors.perpetuaresources.com/investors/news/perpetua-resources-inl-launch-pilot-plant

Perpetua Resources - Gold & Antimony at Stibnite

https://perpetuaresources.com/project/gold-antimony/

Perpetua Resources - Awarded up to $6.9 Million in Defense Funding to Further Advance a Fully Domestic Antimony Trisulfide Supply Chain

https://www.investors.perpetuaresources.com/investors/news/perpetua-resources-awarded-up-to-6-million-under-dotc

Perpetua Resources - Awarded Funding to Demonstrate a Fully Domestic Antimony Trisulfide Supply Chain

https://www.investors.perpetuaresources.com/investors/news/perpetua-resources-awarded-up-to-15-million-in-department-of-defense-funding

Yugo Metals - Sinjakovo Gold & Antimony Project

https://www.yugometals.com/de/projects/sinjakovo

Yugo Metals - Company Fact Sheet

https://www.yugometals.com/en/investors/fact-sheet

Yugo Metals - Projects Overview

https://www.yugometals.com/en/projects

Yugo Metals - ASX Announcement, 22. November 2022 - Exploration Update

https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20221122/pdf/45hvqkxl9byk9z.pdf

Yugo Metals - Investor Presentation, October 2025

https://data-api.marketindex.com.au/api/v1/announcements/XASX%3AYUG%3A6A1321693/pdf/inline/investor-presentation

Yugo Metals - ASX Release, 18. August 2026 - Yugo Advances Erak Discovery

Unternehmens-/ASX-Mitteilung vom 18. August 2026.

Yugo Metals - ASX Release, 26. August 2026 - Board Site Visit and Commencement of Drilling at Cajnice Project

Unternehmens-/ASX-Mitteilung vom 26. August 2026.

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