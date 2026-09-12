Pentagon steckt 43 Millionen Dollar in Antimon - und Yugo Metals sucht den Rohstoff vor Europas Haustür

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Fast 500 Tonnen Ausrüstung, mehr als 40 Container und 43,4 Millionen US-Dollar staatliche Unterstützung: In Alaska nimmt der Aufbau einer neuen amerikanischen Antimon-Lieferkette konkrete Formen an. Am 8. September meldete Nova Minerals, dass Ausrüstung für eine geplante Antimon-Aufbereitungs- und Raffinerieanlage in Port MacKenzie angekommen ist. Finanziert wird die Entwicklung nach Angaben des Unternehmens durch einen 43,4 Millionen US-Dollar schweren Award des US-Verteidigungsministeriums im Rahmen des Defense Production Act. Das Ziel ist strategisch: Die USA wollen eine heimische Lieferkette für Antimon aufbauen, darunter Antimontrisulfid für militärische Anwendungen. Während Washington dafür inzwischen Millionenbeträge mobilisiert, exploriert Yugo Metals (ISIN: AU0000404998) auf der anderen Seite des Atlantiks beim Sinjakovo-Projekt in Bosnien-Herzegowina ebenfalls nach Antimon. Frühere Oberflächenproben lieferten dort Werte von bis zu 4,5 Prozent Antimon. Der Vergleich endet allerdings genau an diesem Punkt: Yugo besitzt bislang keine definierte Antimonressource, keine Antimonmine und keine Verbindung zum Pentagon. Das Unternehmen befindet sich noch in einer sehr frühen Explorationsphase. Gerade deshalb zeigen die amerikanischen Investitionen vor allem eines: Sollte Yugo bei künftigen Arbeiten tatsächlich eine relevante Antimonmineralisierung nachweisen können, würde diese heute auf ein deutlich strategischeres Rohstoffumfeld treffen als noch vor wenigen Jahren.

500 Tonnen Ausrüstung kommen in Alaska an

Die neue Meldung von Nova Minerals macht sichtbar, wie aus amerikanischer Rohstoffpolitik inzwischen industrielle Infrastruktur wird. Nach Angaben des Unternehmens erreichten rund 500 Tonnen Ausrüstung am 6. September Port MacKenzie in Alaska. Die Ladung war am 26. August in Seattle gestartet und umfasst mehr als 40 Container sowie mehrere übergroße Transporte. Geliefert wurden unter anderem Anlagen zum Zerkleinern, Sortieren, Mahlen, Flotieren und Raffinieren. Die Ausrüstung soll für Novas geplante Antimon-Aufbereitungs- und Raffinerieanlage eingesetzt werden. Das Unternehmen will damit eine integrierte amerikanische Lieferkette aufbauen und strebt nach eigener Planung eine erste Antimonproduktion im Jahr 2027 an. Ob dieser Zeitplan erreicht wird, bleibt eine Unternehmensprognose. Bemerkenswert ist jedoch, wer den Aufbau unterstützt: Novas Antimonstrategie wird nach Unternehmensangaben durch einen 43,4 Millionen US-Dollar schweren Award des US-Verteidigungsministeriums unter Title III des Defense Production Act finanziert.

Die 43,4 Millionen Dollar haben einen klaren Defense-Auftrag

Die Finanzierung wurde bereits im Oktober 2025 an Alaska Range Resources, eine hundertprozentige US-Tochter von Nova Minerals, vergeben. Der Zweck ist ungewöhnlich konkret. Die Mittel sollen dabei helfen, am Estelle Gold and Critical Minerals Project in Alaska eine integrierte Lieferkette aufzubauen, die Antimonerz fördern, konzentrieren und schließlich zu Antimontrisulfid weiterverarbeiten kann. Nach Angaben von Nova soll dabei auch Material in einer Qualität entstehen, die für Anforderungen der amerikanischen Verteidigungsindustrie geeignet ist. Das unterscheidet die Entwicklung von einer allgemeinen Rohstoffförderung: Washington finanziert nicht lediglich Exploration, sondern unterstützt gezielt den Aufbau von Verarbeitungskapazitäten innerhalb der USA. Die nun in Alaska eingetroffenen Maschinen zeigen, dass ein Teil dieser Strategie inzwischen von der Finanzierung in die physische Umsetzung übergeht. Gleichzeitig muss auch Nova seine angekündigten Produktionsziele erst erreichen. Die staatliche Förderung allein garantiert weder einen bestimmten Produktionsbeginn noch einen wirtschaftlichen Erfolg des Projekts.

Antimon ist für die US Army mehr als ein gewöhnliches Industriemetall

Warum das Verteidigungsministerium bei einem vergleichsweise kleinen Rohstoffmarkt überhaupt aktiv wird, erklärt sich durch die Anwendungen von Antimon. Der U.S. Geological Survey führt Antimon als kritischen Rohstoff und nennt unter anderem den Einsatz in Kleinwaffenmunition und Munitionszündern. Antimonsulfid wird darüber hinaus für bestimmte militärische Anwendungen genutzt. Das Idaho National Laboratory beschreibt Antimon als wichtigen Bestandteil von Army-Munition und verweist darauf, dass die Abhängigkeit der USA von ausländischen Bezugsquellen eine Verwundbarkeit der kritischen Materiallieferkette schafft. Genau deshalb eröffnete das Idaho National Laboratory Ende Juli gemeinsam mit der US Army und Perpetua Resources eine modulare Pilotanlage. Dort soll Material aus Perpetuas Stibnite Gold Project verarbeitet werden, um eine heimische Lieferkette für Antimontrisulfid zu demonstrieren. Das Bild wird damit breiter: Nova ist nicht das einzige Antimonprojekt, bei dem der amerikanische Verteidigungsapparat versucht, die Lieferkette näher an die USA zu holen.

Auch Perpetua bekommt Millionen für die heimische Antimonkette

Bei Perpetua Resources wird die Größenordnung der staatlichen Unterstützung noch deutlicher. Nach Angaben des Unternehmens wurden ihm seit 2022 mehr als 87 Millionen US-Dollar vom amerikanischen Verteidigungsapparat und der US Army zugesprochen, um das Stibnite Gold Project und den Aufbau einer heimischen Antimonversorgung voranzubringen. Mehr als 59 Millionen US-Dollar davon entfallen laut Perpetua auf Mittel aus dem Defense Production Act Title III. Im Juni 2026 kam eine weitere Förderung von bis zu 4,7 Millionen US-Dollar hinzu, wodurch sich die zugesagten Mittel der US Army im Rahmen der entsprechenden Ordnance Technology Initiative auf insgesamt 27 Millionen US-Dollar erhöhten. Perpetua befindet sich allerdings in einer wesentlich fortgeschritteneren Entwicklungsphase als ein früher Explorer. Das Unternehmen verweist beim Stibnite-Projekt auf eine definierte Antimonreserve und plant nach aktuellem Stand eine künftige Produktion. Genau deshalb darf Perpetua nicht als direkter Vergleich für Yugo verstanden werden. Relevant ist vielmehr das politische Signal: Die USA stellen inzwischen erhebliche Mittel bereit, um heimische Antimonquellen und Verarbeitungskapazitäten aufzubauen.

Gleichzeitig fährt Washington seine Raketenproduktion hoch

Diese Rohstoffpolitik findet nicht isoliert statt. Ende August gab das US-Verteidigungsministerium siebenjährige Rahmenvereinbarungen mit Lockheed Martin und General Dynamics Ordnance and Tactical Systems bekannt. Damit sollen die Produktionsmengen wichtiger Komponenten für die Raketenabwehrsysteme Patriot PAC-3 MSE und THAAD erhöht und Lieferzeiten verkürzt werden. Nach Angaben des Ministeriums soll die PAC-3-Produktion verdreifacht und die THAAD-Produktion vervierfacht werden. Für die Verteidigungsindustrie bedeutet ein derart langer Planungshorizont, dass Hersteller und Zulieferer Kapazitäten, Personal, Anlagen und Materialbeschaffung langfristiger ausrichten können. Wichtig ist allerdings die Abgrenzung: Aus dem Ausbau dieser Raketenprogramme lässt sich nicht ableiten, dass PAC-3 oder THAAD selbst Antimon benötigen. Der Zusammenhang liegt auf einer übergeordneten Ebene. Washington erhöht die Rüstungsproduktion und investiert parallel in kritische Rohstofflieferketten für militärische Anwendungen. Genau diese Kombination macht die Antimonentwicklung für Rohstoffanleger interessant.

Yugo sucht denselben Rohstoff - aber in einer völlig anderen Entwicklungsphase

Damit führt die Entwicklung nach Bosnien-Herzegowina. Yugo kontrolliert dort nach Unternehmensangaben fünf Tenements innerhalb von drei Projektgebieten mit zusammen rund 190 Quadratkilometern. Das Sinjakovo-Projekt umfasst rund 80 Quadratkilometer und zielt unter anderem auf Gold und Antimon. Frühere Explorationsarbeiten lieferten Rock-Chip-Proben mit bis zu 8 g/t Gold, 16 Prozent Kupfer, 2.000 g/t Silber und 4,5 Prozent Antimon. Beim Gold wurden außerdem in früheren Schürfgräben bis zu 61 Meter mit 1,5 g/t gemeldet. Gerade bei der Antimonzahl ist jedoch Vorsicht entscheidend: Die 4,5 Prozent stammen aus einzelnen Gesteinsproben an der Oberfläche. Sie stellen weder einen durchschnittlichen Gehalt eines Vorkommens noch eine Ressource oder Reserve dar. Bislang ist nicht nachgewiesen, wie weit sich die Antimonmineralisierung erstreckt, wie kontinuierlich sie ist oder ob sie jemals wirtschaftlich gewonnen werden könnte.

Vor Europas Haustür heißt noch lange nicht europäische Antimonquelle

Geografisch besitzt Sinjakovo dennoch einen interessanten Hintergrund. Bosnien-Herzegowina liegt in Europa, grenzt an die Europäische Union und ist EU-Beitrittskandidat. Sollte dort langfristig eine wirtschaftlich relevante kritische Rohstoffquelle nachgewiesen werden, wäre die Lage für europäische Lieferketten grundsätzlich interessant. Für Yugo ist dieser Punkt allerdings noch weit entfernt. Das Unternehmen hat derzeit weder eine definierte Antimonressource noch eine Wirtschaftlichkeitsstudie oder einen Entwicklungsplan für eine Antimonmine. Auch gibt es keinen Liefervertrag mit einem europäischen oder amerikanischen Verteidigungsunternehmen und keine staatliche Defense-Finanzierung, die mit Nova oder Perpetua vergleichbar wäre. Die amerikanischen Millioneninvestitionen liefern deshalb keinen direkten wirtschaftlichen Wert für Yugo. Sie zeigen lediglich, wie sich das strategische Umfeld des Rohstoffs verändert hat.

Operativ liefert bei Yugo derzeit Gold die konkreteren Ergebnisse

Während Antimon den strategischen Defense-Winkel liefert, kommen die derzeit belastbareren Explorationsergebnisse bei Yugo aus dem Goldprogramm. Beim Erak-Prospect innerhalb des Sinjakovo-Projekts wurden bislang neun Diamantbohrungen über insgesamt 1.057 Meter abgeschlossen. Das auffälligste breitere Intervall stammt aus ERDD006 mit 36,1 Metern bei 2,3 g/t Gold ab 51,8 Metern Bohrtiefe. Darin lagen unter anderem 3 Meter mit 14,5 g/t Gold und 1,9 Meter mit 16,0 g/t Gold. ERDD009 lieferte 10,4 Meter mit 2,6 g/t Gold, ERDD007 22,4 Meter mit 1,1 g/t Gold. Diese Ergebnisse bestätigen Goldmineralisierung bei Erak, stellen aber ebenfalls noch keine Mineralressource dar. Yugo erklärte in seiner ASX-Mitteilung vom 18. August ausdrücklich, dass Arbeiten an einer Ressourcenschätzung noch nicht begonnen haben. Die nächste Aufgabe besteht deshalb darin, durch zusätzliche Bohrungen Ausdehnung und Kontinuität der Mineralisierung besser zu verstehen.

400 Meter weiter wartet der nächste Explorationstest

Dazu wurde inzwischen ein zweiter Bohrplatz rund 400 Meter östlich des ersten Erak-Bohrbereichs errichtet. Er liegt entlang des Streichens der Mineralisierung und in der Nähe des früheren Schürfgrabens SICH003, der 61 Meter mit 1,5 g/t Gold geliefert hatte. Nach Angaben des Unternehmens deutet das aktuelle geologische Modell darauf hin, dass die Mineralisierung zwischen den beiden Bereichen kontinuierlich sein könnte. Genau hier muss zwischen Interpretation und Nachweis unterschieden werden: Diese mögliche Kontinuität ist bislang eine geologische Annahme. Erst weitere Bohrungen können zeigen, ob sich die Mineralisierung tatsächlich über den rund 400 Meter langen Bereich verfolgen lässt. Damit besitzt Yugo kurzfristig einen konkreten Explorationstrigger, der unabhängig von der großen Antimon- und Defense-Erzählung überprüfbare neue Daten liefern kann.

Antimon könnte zum zweiten Explorationstest werden

Für Anleger wird deshalb entscheidend sein, ob Yugo den strategischen Antimonwinkel irgendwann mit belastbareren Explorationsdaten unterlegen kann. Oberflächenproben mit bis zu 4,5 Prozent Antimon reichen dafür allein nicht aus. Weitere Kartierungen, Probenahmen und insbesondere geeignete Bohrprogramme müssten zunächst zeigen, ob sich die beobachtete Mineralisierung in die Tiefe oder entlang des Streichens fortsetzt. Erst danach könnten wesentlich spätere Schritte wie eine Ressourcenschätzung, metallurgische Untersuchungen oder wirtschaftliche Studien relevant werden. Genau hier liegt der große Unterschied zu Nova und Perpetua: Während dort bereits staatlich unterstützte Verarbeitung beziehungsweise fortgeschrittenere Entwicklungsarbeiten stattfinden, steht Yugo noch am Anfang der Frage, was geologisch überhaupt vorhanden ist. Der Defense-Trend macht diese Frage interessanter - er beantwortet sie aber nicht.

Fazit

Amerikas Antimonstrategie wird zunehmend greifbar. Fast 500 Tonnen Ausrüstung sind gerade in Alaska angekommen, um den Aufbau einer von einem 43,4-Millionen-US-Dollar-Award des US-Verteidigungsministeriums unterstützten Antimon-Lieferkette von Nova voranzubringen. Parallel arbeitet die US Army mit Perpetua Resources und dem Idaho National Laboratory an einer weiteren heimischen Antimontrisulfid-Lieferkette, während Washington gleichzeitig mit langfristigen Vereinbarungen die Produktion wichtiger Raketenabwehrsysteme hochfahren will. Für Yugo entsteht daraus ein strategisch interessantes Umfeld, aber noch kein wirtschaftlicher Vorteil. Die bis zu 4,5 Prozent Antimon bei Sinjakovo stammen aus Oberflächenproben; eine definierte Antimonressource existiert nicht. Der unmittelbar belastbarere Newsflow kommt deshalb weiterhin von Gold, wo die bisherigen Erak-Bohrungen nun durch weitere Arbeiten rund 400 Meter weiter östlich ergänzt werden sollen. Sollte Yugo künftig auch beim Antimon systematische Mineralisierung nachweisen, würde dies heute auf einen Rohstoffmarkt treffen, dessen strategische Bedeutung Washington mit konkreten Millioneninvestitionen unterstreicht. Ob dieser Fall jemals eintritt, müssen jedoch erst weitere Exploration, Bohrungen und anschließend möglicherweise technische Studien zeigen. Genau diese Trennung zwischen einem starken Defense-Makrotrend und einer noch sehr frühen Explorationsstory ist derzeit entscheidend für die Einordnung von Yugo Metals (ISIN: AU0000404998).

Quellen

Nova Minerals - Nova Minerals' Marches towards Antimony Production with Arrival of Processing & Refining Equipment in Alaska, 8. September 2026

https://www.globenewswire.com/news-release/2026/09/08/3357451/0/en/nova-minerals-marches-towards-antimony-production-with-arrival-of-processing-refining-equipment-in-alaska.html

Nova Minerals / SEC - Nova Minerals' Marches towards Antimony Production with Arrival of Processing & Refining Equipment in Alaska, 8. September 2026

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1852551/000149315226041682/ex99-1.htm

Nova Minerals - U.S. Department of War Awards $43.4M to Alaska Range Resources to Secure Antimony Supply, 1. Oktober 2025

https://www.globenewswire.com/news-release/2025/10/01/3159309/0/en/u-s-department-of-war-awards-43-4m-to-alaska-range-resources-to-secure-antimony-supply.html

Nova Minerals - Original-PDF zur Vergabe der 43,4 Mio. US-Dollar

https://novaminerals.com.au/wp-content/uploads/2025/10/Print-U.S.-Department-of-War-Awards-43.4M-to-Alaska-Range-Resources-to-Secure-Antimony-Supply.pdf

Idaho National Laboratory - INL hosts ribbon cutting for pilot plant supporting domestic antimony production, 30. Juli 2026

https://inl.gov/news-release/inl-hosts-ribbon-cutting-for-pilot-plant-supporting-domestic-antimony-production/

Perpetua Resources - Perpetua Resources, US Army, and Idaho National Laboratory Launch Critical Minerals Pilot Plant to Advance Antimony Trisulfide Supply, 30. Juli 2026

https://www.investors.perpetuaresources.com/investors/news/perpetua-resources-inl-launch-pilot-plant

Perpetua Resources - 2026 Press Releases / Defense funding and Stibnite updates

https://www.investors.perpetuaresources.com/investors/news/category/2026

U.S. Geological Survey - Methodology and technical input for the 2025 U.S. List of Critical Minerals

https://pubs.usgs.gov/publication/ofr20251047/full

U.S. Geological Survey - Antimony

https://www.usgs.gov/publications/antimony

U.S. Department of War - DoW Secures 7-Year Agreements With General Dynamics and Lockheed Martin to Triple PAC-3 and Quadruple THAAD Production, 31. August 2026

https://www.war.gov/News/Releases/Release/Article/4586205/dow-secures-7-year-agreements-with-general-dynamics-and-lockheed-martin-to-trip/

Reuters - Pentagon signs 7-year deals to increase missile production, 31. August 2026

https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/pentagon-signs-7-year-deals-increase-missile-production-2026-08-31/

Yugo Metals - Sinjakovo Gold & Antimony Project

https://www.yugometals.com/de/projects/sinjakovo

Yugo Metals - ASX Announcement, 22. November 2022 - Significant Gold and Antimony Results at Sinjakovo

https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20221122/pdf/45hvqkxl9byk9z.pdf

Yugo Metals - ASX Release, 18. August 2026 - Yugo Advances Erak Discovery

https://www.intelligentinvestor.com.au/shares/asx-yug/yugo-metals-limited/announcements

Yugo Metals - ASX Release, 26. August 2026 - Board Site Visit & Commencement of Drilling at Cajnice

https://www.marketindex.com.au/asx/yug/announcements/board-site-visit-commencement-of-drilling-at-cajnice-6A1340295

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