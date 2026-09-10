Bern - Die Schweizer Medizintechnikindustrie ist in den letzten beiden Jahren weiter gewachsen. Doch nach Auskunft von Branchenvertretern haben sich die Standortbedingungen spürbar verschlechtert. In den Jahren 2024 und 2025 ist der Umsatz der Branche um durchschnittlich 5,5 Prozent gewachsen, stellt die am Donnerstag präsentierte Studie des Verbandes Swiss Medtech fest. Damit wachse die Medtech-Industrie etwa doppelt so schnell wie die Schweizer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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