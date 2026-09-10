Von Fredy Hasenmaile, Chefökonom Raiffeisen Schweiz Als die Coronapandemie grassierte und alle im Homeoffice sassen, dauerte es nicht lange, bis einige dem Büro den Untergang prophezeiten. Sechs Jahre später haben sich diese düsteren Prognosen nicht bewahrheitet. Zwar durchlief der Büroflächenmarkt einige schwierige Jahre, wie die von Mitte 2021 bis Mitte 2024 sinkenden Angebotsmieten belegen. Doch die Beschäftigung wuchs weiter, die Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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