Gurtnellen - In der Urner Gemeinde Gurtnellen UR ist in den vergangenen Monaten die aktuell grösste Batteriespeicheranlage der Schweiz entstanden. Am Mittwoch fand die feierliche Einweihung der beiden Projekte von Axpo und energieUri statt. Grossbatteriespeicher sind ein wichtiges Element für die Integration erneuerbarer Energien. Sie ermöglichen es, kurzfristig überschüssige Energie zu speichern und bei Bedarf wieder ins Netz einzuspeisen. Dadurch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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