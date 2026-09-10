Sendai/Sapporo - Ein umweltfreundlicher Katalysator in Form eines blauen Pigments von Forschern der Tohoku-Universität, der Hokkaido-Universität und des Startups AZUL Energy beschleunigt die Methan-Produktion und macht diese erheblich preiswerter. Der Stoff mit der Bezeichnung Kupferphthalocyanin (CuPc) enthält neben dem Kupferatom noch fast fünf Dutzend Wasserstoff-, Stickstoff- und Kohlenstoffatome. Bisher wird er wegen seiner Farbe vor allem zur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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