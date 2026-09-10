Zürich - Künstliche Intelligenz entwickelt sich vom digitalen Ratgeber zum aktiven Einkäufer. Laut dem neuen Mastercard-Report «A Short History of the Future of Shopping and Payments» könnte bis 2030 mehr als jede zehnte Online-Käuferin und jeder zehnte Online-Käufer KI-Agenten regelmässig mit dem Einkauf und der Bezahlung von Produkten beauftragen. Gleichzeitig zeigt die Studie: Vor allem die junge Generation ist bereit, Kaufentscheidungen zunehmend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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