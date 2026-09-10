Zürich/Lausanne - Der Top100 Swiss Startup Award findet zum 16. Mal statt und bringt die vielversprechendsten Unternehmerinnen und Unternehmer der Schweiz mit führenden Investoren sowie Vertretern aus Wirtschaft, Politik und Medien zusammen. Die «Oscars der Schweizer Startups» zeichnen die innovativsten Jungunternehmen des Landes aus und zeigen zugleich die Stärke der Schweiz als weltweit führende Deeptech-Nation. Der Top100 Swiss Startup Award wird ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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