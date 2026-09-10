Zürich - Anlässlich der Nationalen Woche gegen Food Waste vom 12. bis 20. September zeigt Too Good To Go, wie sich Lebensmittelverschwendung mit einfachen Gewohnheiten reduzieren lässt und weshalb rechnerisch jedes Jahr mehr als ein durchschnittliches Monatsbudget für Lebensmittel im Abfall landet. Brot vom Vortag, ein Joghurt mit erreichtem Mindesthaltbarkeitsdatum oder Gemüse, das im Kühlschrank vergessen ging: Was im Einzelnen nach wenig aussieht, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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