Elon Musk erwartet, dass künstliche Intelligenz bereits Ende 2027 nahezu sämtliche digitalen Aufgaben besser als Menschen erledigen kann. Für die SpaceX-Aktie ist kurzfristig jedoch ein sehr viel nüchternerer Faktor entscheidend: Durch die anstehende Neugewichtung des Nasdaq 100 könnten Indexfonds laut JPMorgan Aktien für 12,4 Milliarden US$ kaufen. Daraus ergibt sich allerdings keine risikolose Wette. Eine Sonderregel begrenzt bisher das Gewicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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