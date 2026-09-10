Das Stadtwerkenetzwerk ASEW hat ermittelt, wie Stadtwerke mit der Direktvermarktung von PV-Strom aus kleinen Solaranlagen umgehen wollen. Jedes zweite Stadtwerk bewertet noch seinen Einstieg in dieses Geschäftsfeld. Lediglich 17 Prozent gaben an, einen Einstieg konkret zu planen. Die geplante Abschaffung der Einspeisevergütung für neue Photovoltaik-Anlagen unter 25 kW ab 2027 verändert die Rahmenbedingungen für Stadtwerke grundlegend. Künftig wird die Direktvermarktung von PV-Strom aus kleinen Solaranlagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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