BYD wächst international weiter, doch auf dem Heimatmarkt verschärft sich der Druck. Schwache China-Nachfrage, Preiskampf und politische Gegenreaktionen belasten den chinesischen Elektroauto-Giganten erneut. Der chinesische Elektroauto-Pionier BYD steht vor einer neuen Bewährungsprobe. Während der Konzern im Ausland weiter Marktanteile gewinnt, wird das Umfeld auf dem Heimatmarkt zunehmend schwieriger. Sinkende Autoverkäufe in China, ein aggressiver Preiskampf und wachsende politische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de