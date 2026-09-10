Die Bayer-Aktie korrigierte nach dem starken Kursanstieg bis auf 53,30 € im Juli wieder und bewegte sich zuletzt seitwärts in einer Range zwischen 47 und 49 €. Am Donnerstag notiert sie aktuell bei 49,50 €. Der Analyst Wise sieht Überschuldungsrisiken. Hier stellt sich die Frage: Wie sind dies Befürchtungen einzuordnen und was ist zukünftig zu erwarten? Bedeutung von Goodwill Ein wesentlicher Bestandteil der Aktivseite der Bayer-Bilanz ist der Goodwill, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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