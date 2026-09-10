Neuenburg - Der Leerstand auf dem Schweizer Wohnungsmarkt hat sich 2026 weiter verringert. Am 1. Juni standen landesweit 45'493 Wohnungen leer. Das entspricht 0,93 Prozent des gesamten Wohnungsbestands, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mitteilte. Damit fiel die Leerwohnungsziffer gegenüber dem Vorjahr um 0,07 Prozentpunkte. Die Zahl der leer stehenden Wohnungen ging um 2962 beziehungsweise 6,1 Prozent zurück. Die Quote ist damit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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