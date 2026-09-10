Die Rheinmetall-Aktie setzt ihre Korrektur fort und fällt am Donnerstagmorgen auf Gettex unter 1.000 Euro. Zusätzlichen Druck bringt eine neue Warnung von JPMorgan: Die Bank setzt Rheinmetall auf "Negative Catalyst Watch" und sieht vor dem Kapitalmarkttag im November Enttäuschungspotenzial. Damit rückt die Frage in den Vordergrund, wie viel Gewinn aus dem erwarteten Umsatzwachstum tatsächlich bei den Aktionären ankommt. Nach der vorliegenden Meldung richtet sich die Skepsis auf den veränderten Umsatzmix. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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