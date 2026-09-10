Rheinmetall hat ein Problem. Die Aktie des Rüstungskonzerns kostete am Donnerstagmorgen auf Tradegate mit gut 996 € erstmals seit Juli wieder weniger als 1.000 €. Damit ist der Düsseldorfer Konzern der mit Abstand meistgehandelte Wert auf der Plattform, was in diesem Fall keine gute Nachricht ist. Seit Jahresbeginn 2026 summiert sich das Minus auf knapp 36 Prozent. Kapitalmarkttag im November wirft Schatten voraus Zwischenzeitlich hatte sich die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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