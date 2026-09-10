Am gestrigen Mittwoch verlor die AeroVironment-Aktie noch -5% im US-Handel und sackte damit fast auf ein neues 12-Monatstief. Doch am Donnerstagmorgen geht es an den europäischen Börsen wieder um +5% nach oben. Fielen die Quartalszahlen des Drohnenherstellers denn so gut aus und ist die Aktie nun einen Kauf wert? Unerwartet gute Zahlen Die Zahlen, die AeroVironment für das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres 2026/27 lieferte, konnten in der Tat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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