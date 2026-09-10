Flower hat in Hamburg mit dem Bau eines neuen Batteriespeichers mit 100 Megawatt Leistung und 400 Megawattstunden Kapazität mit Stadtteil Bergedorf begonnen. Zum Spatenstich am Mittwoch kam dabei auch Hamburgs Zweite Bürgermeisterin und Senatorin für Umwelt, Katharina Fegebank, wie das schwedische Unternehmen mitteilte. Voraussichtlich Ende 2028 soll der Batteriespeicher in Betrieb gehen. Flower zufolge handelt sich um das größte Projekt dieser Art in einer deutschen Großstadt. Auch für das schwedische Unternehmen ist es das bisher größte selbst entwickelte Projekt überhaupt. Bislang habe Flower ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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