Zürich - Die Ökonominnen und Ökonomen der UBS sehen im wirtschaftlichen Aufstieg Chinas eine grosse Herausforderung für die Schweizer Wirtschaft. Die US-Zölle dürften dagegen nur einen temporären Effekt haben. Im letzten Jahrzehnt hat sich China immer stärker von der «Werkbank der Welt» hin zu einem Standort für Hochtechnologien gewandelt. So hat das Land etwa eine eigene Chipindustrie aufgebaut und auch im Automobilsektor hat das Land mindestens ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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