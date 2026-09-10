Zürich/Shenzhen - Die Grossbank UBS schliesst ihre Fonds-Vertriebsgesellschaft im chinesischen Shenzhen. Die 2022 gestartete Gesellschaft richtete sich über die Digitalplattform WE.UBS an wohlhabende chinesische Investoren. Eine UBS-Sprecherin bestätigte am Donnerstag gegenüber der Nachrichtenagentur AWP einen Reuters-Bericht über die Schliessung des Geschäfts noch im laufenden Monat. Die Massnahme sei Teil einer Bündelung der Geschäftsbereiche und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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