Das Potenzial von Solarstrom für Mehrfamilienhäuser ist noch lange nicht erschlossen. Daher gibt es nun auf der Webseite des Solarenergie-Fördervereins Deutschland einen eigenen Bereich für die Beratung zu Photovoltaik-Anlagen auf dem Mehrfamilienhaus. Das Potenzial für Photovoltaik-Anlagen auf Deutschlands Mehrfamilienhäusern ist riesig, doch die Umsetzung scheitert in der Praxis oft an komplexen rechtlichen Hürden. Der Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. (SFV) hat das Thema aufgegriffen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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