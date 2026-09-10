Gütersloh (ots) -- Mehr als 600 Gäste aus Politik, Medien, Wirtschaft und Gesellschaft werden zur Bertelsmann Party 2026 erwartet- Thomas Rabe: "Wir feiern heute die Vielfalt, das Wachstum und die Kreativität, die Bertelsmann auszeichnen - unser Motto: 'The Opportunity Company'."- Die verschiedenen Räumlichkeiten der Berliner Repräsentanz greifen die fünf strategischen Wachstumsprioritäten von Bertelsmann in ihrer Gestaltung aufMehr als 600 Persönlichkeiten aus Politik, Medien, Wirtschaft und Gesellschaft feiern heute Abend in der Berliner Repräsentanz Unter den Linden 1 die Bertelsmann Party 2026. Unter dem Motto "The Opportunity Company" steht der Abend ganz im Zeichen der Chancen für Ideen, Gestaltung und Wachstum des internationalen Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmens. Gastgeber sind Liz Mohn und Thomas Rabe. Die Veranstaltung zählt zu den Highlights im Hauptstadt-Kalender und verbindet die Vielfalt Bertelsmanns mit einem spektakulären Blick von der Dachterrasse der Repräsentanz, exklusivem Catering und stimmungsvoller Party-Atmosphäre.Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagt: "Bertelsmann eröffnet Chancen - für Ideen, für Kreativität, für neue Geschäftsmodelle und für Wachstum. Der heutige Abend macht erlebbar, was Bertelsmann als 'The Opportunity Company' auszeichnet: vielfältige Geschäfte, starke Marken und die Fähigkeit, Chancen weltweit zu erkennen und zu nutzen. Gerade in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld erweist sich die breite Aufstellung des Konzerns als große Stärke. Wir freuen uns auf einen Abend mit anregenden Gesprächen, neuen Begegnungen und guter Unterhaltung."Liz Mohn und Thomas Rabe erwarten auch in diesem Jahr prominente Gäste: Angekündigt haben sich unter anderem die Schauspieler:innen Bettina Zimmermann und Kai Wiesinger, Dieter Hallervorden, Jan Josef Liefers und Anna Loos, Gerit Kling, Hendrik Duryn, Mariella Ahrens sowie Herbert Knaup und Erol Sander. Aus der Welt der Medien wollen unter anderem Frauke Ludowig, Sylvie Meis, Kim Fisher, Simone Ballack, Katja Burkard, Steffen Hallaschka, Jan Köppen, Louis Klamroth, Philipp Fleiter, Cherno Jobatey, Bärbel Schäfer und Michel Friedman sowie Model Franziska Knuppe kommen, ebenso wie die Social-Media-Stars Lisa und Henry Walser, die "Elevator Boys", Vanessa Borck und Fabian Grischkat.Auch die Autor:innen Hera Lind, Sebastian Fitzek, Wladimir Kaminer, Andreas Englisch, Dietrich Grönemeyer, Marc Elsberg, Maxim Leo, Düzen Tekkal, Ayla Dade und Claudia Schaumann haben sich zur Bertelsmann Party 2026 angemeldet. Als Gäste aus dem Musik-Business werden Vicky Leandros, Ella Endlich, Moses Pelham, Jean-Michel Jarre und Harold Faltermeyer erwartet.Aus der Welt des Sports haben unter anderem Fußball-Experte Felix Kroos, Ninja-Warrior-Athlet Joel Mattli, der ehemalige Kunstturner Philipp Boy, Boxpromoter Wilfried Sauerland, die Fußballkommentatoren Robert Hunke und Florian Schmidt-Sommerfeld sowie DFL- Geschäftsführer Dr. Steffen Merkel zugesagt.Prominent vertreten ist auch die Bundespolitik: Ihr Kommen angekündigt haben unter anderem die Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt Dorothee Bär (CSU), der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien Wolfram Weimer, der Staatsminister für Bund-Länder-Zusammenarbeit Philipp Amthor (CDU), die Vorsitzende der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen Britta Haßelmann, der Bundesvorsitzende der FDP Wolfgang Kubicki, der Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen Felix Banaszak, die Parlamentarische Staatssekretärin Gitta Connemann (CDU) sowie der ehemalige Vorsitzende der Unionsfraktion Jens Spahn.Zu den prominenten Wirtschaftsvertreter:innen auf der Gästeliste der diesjährigen Bertelsmann Party zählen Regine Sixt, Florian Langenscheidt, Stefan Dohler, Clemens Tönnies und Stefan Pfeifer.Bereits am Roten Teppich werden die Gäste mit dem Motto der diesjährigen Party begrüßt: "The Opportunity Company" ist als zentrales grafisches Element großflächig am Eingang zu lesen und zieht sich durch die gesamte Party-Dekoration. Farbige Quadrate, Folienelemente mit dem weißen Bertelsmann-B und glitzernde Plexiglas-Elemente greifen die Gestaltung auf, während Sitzmöbel und Stoffe im aktuellen grün-blauen Bertelsmann-Farbverlauf das Gesamtbild abrunden. Im Treppenhaus erstreckt sich die Installation mit dem Party-Visual vom Erdgeschoss bis unters Dach. In den einzelnen Räumen werden die fünf strategischen Wachstumsprioritäten von Bertelsmann erlebbar: Im Wintergarten stehen unter "Global Content" die großen Auszeichnungen von Künstler:innen, Autor:innen und kreativen Kolleg:innen im Mittelpunkt. "Investments" wird im Erdgeschoss am Beispiel des Engagements in Indien und des Unternehmens Applike präsentiert, während sich im Lindensaal alles um "Education" und das Bildungsunternehmen Afya in Brasilien dreht. In der Mediathek und an der Bar steht "Global Services" mit Beispielen von Bertelsmann Marketing Services im Fokus. Auf der Dachterrasse schließlich wird unter der strategischen Wachstumspriorität "National Media Champions" der Zusammenschluss von RTL und Sky mit einer Sportlounge-Atmosphäre in Szene gesetzt. Ein DJ sowie eine Cocktailbar runden das Ambiente ab und sorgen für ausgelassene Party-Stimmung auf der Dachterrasse.Nicht nur visuell, auch kulinarisch werden die Gäste auf der Bertelsmann Party 2026 verwöhnt: Das Angebot reicht von Kingfish-Sushi und Wagyu-Sashimi über australischen Hummer, Dry-Aged-Beef und indische Spezialitäten bis zu brasilianisch inspirierten Fisch- und Fleischgerichten. Auf der Dachterrasse sorgen Barbacoa-Burger, Quesadillas und Jackfruit Bites für Genuss, während Eisrollen und süße Kreationen den kulinarischen Abschluss bilden.Sobald gegen 19.00 Uhr das Blitzlichtgewitter am Roten Teppich startet, ermöglicht ein Livestream allen Interessierten Einblicke in die Ankunft der Gäste und das Party-Ambiente im Haus, zu sehen auf den Facebook (https://www.facebook.com/search/top/?q=bertelsmann)-, Instagram (https://instagram.com/bertelsmann_erleben?igshid=MzRlODBiNWFlZA==)- und TikTok (https://www.tiktok.com/@bertelsmann.erleben)-Kanälen von Bertelsmann, bei RTL+ sowie auf Bertelsmann.de (https://www.bertelsmann.de/st-1). Im Nachgang wird der Livestream als Mitschnitt auf der Bertelsmann-Homepage (https://www.bertelsmann.de/news-und-media/specials/bertelsmann-party/index-2.jsp) und für 30 Tage bei RTL+ bereitgestellt. Die Allround-Talente Toni Scheurlen und Marc Dumitru führen durch den anderthalbstündigen Stream.Die Bertelsmann Party 2026 wird klimaneutral gestellt. Mindestens 80 Prozent aller verwendeten Materialien werden wiederverwendet oder recycelt. Kunststoffmaterialien aus der Dekoration werden entweder zur weiteren Verwendung eingelagert oder von Fachbetrieben aufbereitet.Social Media:Bertelsmann berichtet live von der "Bertelsmann Party 2026" unter dem Hashtag BertelsmannParty26Instagram: @bertelsmann_erlebenFacebook: @BertelsmannTikTok: @bertelsmann.erlebenInfos für Berichterstatter:Pressefotos und frei nutzbares Filmmaterial/TV-Footage von der Bertelsmann Party 2026 stellen wir noch im Laufe des Abends auf unserer Sonderseite https://www.bertelsmann.de/bparty (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bertelsmann.de%2Fbparty&data=05%7C02%7Cmandy.berghoff%40bertelsmann.de%7C42970c6acd8e46a33d0408df0a84e38d%7C1ca8bd943c974fc68955bad266b43f0b%7C0%7C0%7C639241237992175560%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=uLKRrtPGZHGadMJSWuqsdShv6jjrlyz5IDvxfFm%2FlPY%3D&reserved=0) zur freien Verwendung bereit. Bitte nutzen Sie diese Datenbank, wenn Sie schnelles Bild- und TV-Material benötigen.Eine Fotoauswahl, das TV-Footage und unsere digitale Pressemappe zur Bertelsmann Party finden Sie längerfristig auf unserer Homepage https://www.bertelsmann.de/bertelsmann-party.Über BertelsmannBertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit rund 75.000 Mitarbeitenden, das in gut 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören das Entertainment-Unternehmen RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 19 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern.www.bertelsmann.dePressekontakt:Bertelsmann SE & Co. KGaAMandy BerghoffCommunications Content TeamTel.: +49 5241 80-78063mandy.berghoff@bertelsmann.deOriginal-Content von: Bertelsmann SE & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7842/6349432