FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 10.09.2026 - 11.00 am
- PIPER STARTS NVIDIA. AMD. ARM WITH 'OVERWEIGHT' - INTEL. QUALCOMM MIT 'NEUTRAL'
- BARCLAYS CUTS DR. MARTENS PRICE TARGET TO 75 (85) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 1250 (1260) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS GRIFFIN MINING PRICE TARGET TO 340 (360) PENCE - 'BUY' - BERENBERG STARTS MCBRIDE WITH 'BUY' - PRICE TARGET 275 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES THE GYM GROUP TARGET TO 260 (230) PENCE - 'BUY' - EXANE BNP REINITIATES BAE SYSTEMS WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 2100 PENCE - JEFFERIES CUTS HARWORTH TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 180 (170) PENCE - JEFFERIES RAISES BUNZL PRICE TARGET TO 2300 (1900) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JPMORGAN CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 1360 (1420) PENCE - 'NEUTRAL' - TD COWEN STARTS RELX WITH 'BUY' - PRICE TARGET 3500 PENCE - UBS REINITIATES VISTRY WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 300 PENCE - UBS STARTS BELLWAY WITH 'SELL' - PRICE TARGET 1900 PENCE - UBS STARTS BERKELEY GROUP WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 3740 PENCE - UBS STARTS PERSIMMON WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1325 PENCE - UBS STARTS TAYLOR WIMPEY WITH 'SELL' - PRICE TARGET 75 PENCE
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