Mit der Insolvenz des Solarparkbetreibers Enerparc geht die Schwestergesellschaft Pvwerk in ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung. Pvwerk baut Photovoltaik-Freiflächenanlagen im Auftrag von Enerparc. Die Pvwerk GmbH aus Hamburg hat einen Antrag auf ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung gestellt. Das Amtsgericht Hamburg ordnete daraufhin am 7. September 2026 die vorläufige Eigenverwaltung an. Das Verfahren zielt auf den Erhalt des Unternehmens ab. Die Geschäftsführung bleibt im Amt und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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