Hörsching (IRW-Press/10.09.2026) - Die POLYTEC GROUP und BOOXit OG feierten am 8. September 2026 mit rund 80 Gästen aus Politik, Forschung, Industrie und dem Österreichischen Bundesheer den Start der industriellen Fertigung marktfähiger BOOXit-Boxen. Unter dem Motto "A BOX FULL OF FUTURE" wurde am POLYTEC-Standort in Ebensee, Österreich nicht nur ein Produkt präsentiert, sondern eine neue Generation intelligenter Logistiklösungen für den militärischen Einsatz und zahlreiche industrielle Anwendungen vorgestellt.

Mehr als eine Box

Die BOOXit-Box adressiert nicht nur einen einzelnen Anwendungsfall, sondern eröffnet neue Möglichkeiten für moderne Lieferketten. Als intelligente, digitale und wiederverwendbare Logistiklösung verbindet sie Nachhaltigkeit, Effizienz und Transparenz in einer bisher einzigartigen Form. Durch digitale Vernetzung, IoT-Fähigkeiten und Sensorintegration unterstützt sie industrielle und militärische Anwendungen. Ursprünglich wurde die BOOXit-Box für industrielle Logistikprozesse entwickelt. Die Entwicklungen der vergangenen Jahre haben jedoch deutlich gezeigt, wie wichtig resiliente Lieferketten, Versorgungssicherheit und funktionierende Verteidigungslogistik geworden sind. Entsprechend rasch entstand großes Interesse aus dem Defence-Bereich. Das Österreichische Bundesheer erkannte frühzeitig das Potenzial der intelligenten Mehrwegboxen und begleitete die Entwicklung mit wertvollen Impulsen aus der Praxis.

Gemeinsam Zukunft entwickeln

Die BOOXit-Box ist das Ergebnis einer starken Partnerschaft: BOOXit entwickelte die Vision und das Produkt, POLYTEC überführte dies in eine industrielle Fertigungslösung und HAIDLMAIR schuf als Werkzeugspezialist die Basis für eine skalierbare Produktion. Universitäten, Forschungseinrichtungen und Technologiepartner brachten wissenschaftliche Expertise und technisches Know-how ein. Das Österreichische Bundesheer sowie Industriepartner ergänzten die Entwicklung mit wertvollen Praxiserfahrungen. So wurde aus einer innovativen Idee eine industrialisierte Logistiklösung.

Fachwissen, Genuss und Live-Produktion

Passend zur Produktionskompetenz der POLYTEC GROUP, fand die Veranstaltung direkt in der Fertigung statt. Nach den Begrüßungsworten von POLYTEC-CEO Markus Huemer und OÖ Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner stand die Zukunft nachhaltiger und resilienter Logistik im Mittelpunkt. Den fachlichen Auftakt bildeten die Key Notes "Mehrweg als Ausweg" von FH-Prof. DI Dr. Walter Mayrhofer (FH Wien der WKW) sowie ein Vortrag von Brigadier Rudolf Zauner (Bundesministerium für Landesverteidigung) zu den Anforderungen zukünftiger Militärlogistik. Im anschließenden Panel diskutierten DI Andreas Holzleitner, CTO BOOXit, Dr. Jens Oldenburg, Geschäftsführer der Stiftung Initiative Mehrweg, Brigadier Klaus Jäger, Leiter der Heereslogistikschule, und Oberst Alfred Steingress, Kommandant des Panzergrenadierbataillons 13, über die ökologischen, wirtschaftlichen und technologischen Potenziale intelligenter Mehrweg-Logistiklösungen.

Begleitet von regionalen Kulinarik-Kreationen und stimmungsvoller Live-Musik entstand ein inspirierender Rahmen für Austausch und Vernetzung. Den Höhepunkt bildete die Live-Produktion der ersten BOOXit-Boxen, bei der die Besucher:innen unmittelbar erleben konnten, wie aus einer innovativen Idee ein serienreifes Produkt entsteht. Damit wurde eindrucksvoll sichtbar, wie bei POLYTEC aus Visionen konkrete Lösungen werden.

Praxistests als nächste Schritte

In den kommenden Wochen wird das Österreichische Bundesheer die BOOXit-Boxen umfassend in realen Anwendungsszenarien testen. Parallel dazu starten konkrete Produkttests mit Industrieanwendern, um weitere Einsatzmöglichkeiten zu evaluieren.

Smart Plastic Applications als strategisches Wachstumsfeld

Den Bereich Smart Plastic Applications baut POLYTEC gezielt außerhalb des Automotive-Geschäfts aus. Ziel ist es, den Anteil des Non-Automotive-Geschäfts am Konzernumsatz auf 30 % zu steigern und damit die Kunden- und Branchenbasis weiter zu diversifizieren. Im Mittelpunkt stehen Anwendungen, bei denen POLYTEC ihre langjährige Werkstoff-, Entwicklungs- und Industrialisierungskompetenz in neue Märkte übertragen kann. BOOXit ist ein wesentliches Element dieser Strategie: Das Projekt verbindet Kunststoffkompetenz und Serienfertigung mit Digitalisierung, Kreislaufwirtschaft und neuen Anwendungsfeldern - von Industrie und Pharma bis hin zu Defence und sicherheitsrelevanter Logistik.

Bildtexte:

Bild 1: Die BOOXit-Mehrwegbox vereint Kreislaufwirtschaft, Innovation und Praxistauglichkeit.

Bild 2: Starke Partnerschaften für starke Lösungen: Die Veranstaltung im POLYTEC Werk Ebensee, Österreich, machte die Kraft eines engen Netzwerkes aus Politik, Forschung, Industrie und Österreichischem Bundesheer sichtbar.

(Ende)

Aussender: POLYTEC HOLDING AG

Adresse: Polytec-Straße 1, 4063 Hörsching

Land: Österreich

Ansprechpartner: Paul Rettenbacher

Tel.: +43 7221 701 292

E-Mail: paul.rettenbacher@polytec-group.com

Website: www.polytec-group.com

ISIN(s): AT0000A00XX9 (Aktie)

Börsen: Amtlicher Handel in Wien



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