Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag im Plus eröffnet, im Verlauf des Vormittags aber klar ins Minus gedreht. Damit setzt sich der Einbruch der letzten Tage fort. Händler nennen als Gründe den hohen Ölpreis und die am frühen Nachmittag anstehende Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank. «Vor dem EZB-Leitzinsentscheid lassen die Investoren nichts anbrennen», so ein Börsianer. Angesichts der hartnäckigen Inflation wird am Markt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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