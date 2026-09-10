Die US-Rückkehr, die wir seit Beginn unserer Berichterstattung im Jahr 2023 hervorgehoben haben, nimmt nun Gestalt an und könnte sich als stärker als erwartet erweisen. Über die Nachholeffekte aufgrund von Verzögerungen im Zusammenhang mit dem IRA hinaus trägt die steigende Nachfrage nach Energie aus KI, Rechenzentren und industrieller Expansion zu einem strukturellen Wachstumsfaktor bei. Trotz der härteren Haltung Washingtons gegenüber Windenergie deuten attraktive Erzeugungskosten und kurze Bereitstellungszeiten darauf hin, dass die wirtschaftlichen Aspekte letztendlich die politischen Überlegungen überwiegen könnten. Für Nordex könnte dies ein zeitgerechter Wachstumspfeiler sein, während Europa, insbesondere Deutschland, sich einem potenziellen Höhepunkt nähert. Da ein Großteil der operativen Verbesserungen bereits eingepreist ist, bleiben wir vorsichtig hinsichtlich des Risiko/Rendite-Profils. Dennoch halten wir an unserer BUY-Empfehlung und einem Kursziel von 44,00 EUR fest, was jedoch nur ein moderates Aufwärtspotenzial von ca. 10% entspricht, während wir auf weitere Signale warten, um unser Vertrauen zu stärken. Am 15. September wird Nordex auf unserer Online-Konferenz "Future of Energy" präsentieren und die Treiber erkunden, die die nächste Phase des Energiemarktes gestalten; hier können Sie sich kostenlos registrieren: https://research-hub.de/conference/the-future-of-energy Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/nordex-se





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