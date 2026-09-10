Die Zusammenarbeit stärkt das Portfolio an Additiven für Schmierstoffe und Metallbearbeitungsflüssigkeiten (LMWF), um die Formulierungskompetenzen zu fördern, Innovationen voranzutreiben und den Zugang zu Spezialprodukten in der gesamten Region zu erweitern

MEXIKO-STADT, Sept. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Univar Solutions México, eine Tochtergesellschaft der Univar Solutions LLC ("Univar Solutions" oder "das Unternehmen"), einem weltweit führenden Anbieter von Spezialinhaltsstoffen und Chemikalien, gab heute den Abschluss einer neuen Vertriebsvereinbarung über seinen Geschäftsbereich "Ingredients + Specialties from Univar Solutions" mit LANXESS, einem weltweit führenden Anbieter von Spezialchemikalien, bekannt. Im Rahmen der Vereinbarung wird das Unternehmen das Portfolio von LANXESS an Additiven für Schmierstoff- und Metallbearbeitungsflüssigkeiten in ganz Mexiko vertreiben, darunter Detergentien, Korrosionsinhibitoren, Verschleißschutzadditive, schwefelbasierte Extremdruckadditive, Antioxidantien, Inhibitoren für Nichteisenmetalle sowie Additivpakete.

"Unsere Partnerschaft mit LANXESS stellt einen bedeutenden Schritt zur Stärkung unseres Portfolios an Spezialchemikalien in Mexiko dar", sagte Jorge Buckup, Präsident für Lateinamerika bei Univar Solutions. "Durch die Kombination der herausragenden Additivtechnologien von LANXESS mit dem soliden globalen Vertriebsnetz, dem vielfältigen Kundenstamm und der starken lokalen Präsenz von Univar Solutions sind wir bestens aufgestellt, um unseren Kunden leistungsstarke Lösungen anzubieten, die dazu beitragen, Effizienz, Zuverlässigkeit und Innovation in allen Industriemärkten zu steigern. Von der näheren Positionierung der Produkte am Kunden bis hin zur Verkürzung der Lieferzeiten ist es unser Ziel, die Wertschöpfungskette für Schmierstoffe und Metallbearbeitungsflüssigkeiten in der gesamten Region zu unterstützen und zu stärken."

Ingredients + Specialties from Univar Solutions bietet ein breites Portfolio an chemischen Produkten, die in Metallbearbeitungsflüssigkeiten, Kühlmitteln, Industrieschmierstoffen und Fetten zum Einsatz kommen, darunter Grundöle und Hochleistungsadditive von führenden Anbietern. Diese Lösungen eignen sich für ein breites Anwendungsspektrum, das von der Metallbearbeitung und dem Maschinenbau bis hin zur Automobilindustrie, dem Transportwesen und allgemeinen Fertigungsprozessen reicht, bei denen Schmierung, Kühlung und Verschleißschutz von entscheidender Bedeutung sind. Gemeinsam konzentrieren sich beide Unternehmen weiterhin auf Technologien, die dazu beitragen, den sich wandelnden Leistungs-, Umwelt- und regulatorischen Anforderungen in der gesamten Branche gerecht zu werden.

"Wir sind zuversichtlich, dass diese strategische Zusammenarbeit mit Univar Solutions es uns ermöglichen wird, unsere Spezialkunden besser zu unterstützen und unser Serviceniveau in Mexiko weiter zu steigern", sagte Rafael H. Nicolas, Vertriebsleiter für den Bereich Schmierstoffadditive - Lateinamerika bei LANXESS. "Durch die Kombination unserer hochwertigen Schmierstoffadditive mit der fundierten Marktkenntnis und den starken Kundenbeziehungen von Univar Solutions möchten wir unseren Kunden dabei helfen, anspruchsvolle Leistungsanforderungen zu erfüllen. Die Partnerschaft wird zudem die technischen Lösungen vorantreiben, die zur Optimierung von Rezepturen und zur Erfüllung spezifischer Anwendungsanforderungen erforderlich sind."

"Da Kunden in ganz Mexiko bestrebt sind, die Leistung ihrer Anlagen und die Betriebssicherheit zu verbessern, stärkt unsere erweiterte Zusammenarbeit mit LANXESS unsere Fähigkeit, ihnen die benötigten Lösungen im Bereich Schmierstoffe und Metallbearbeitungsflüssigkeiten bereitzustellen", erklärte Matthew Oliver, Senior Vice President des Geschäftsbereichs Performance Materials bei Univar Solutions. "Diese Vereinbarung spiegelt unser Engagement wider, fortschrittliche Technologien, technisches Know-how und eine zuverlässige Versorgung auf den Markt zu bringen."

Kunden und Lieferanten in ganz Mexiko werden zudem von den globalen Lösungszentren von Univar Solutions profitieren, darunter auch von der regionalen Vorzeigeeinrichtung in Mexiko-Stadt, wo technische Teams maßgeschneiderte Formulierungslösungen entwickeln, die dazu beitragen, den sich wandelnden Leistungserwartungen und gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden. Das Unternehmen bietet umfassende Ressourcen für die Produktentwicklung, Fachwissen im Bereich der Rezepturentwicklung sowie Kompetenzen im Bereich der Lieferkette, um Kunden dabei zu unterstützen, Innovationen voranzutreiben und in dynamischen Märkten wettbewerbsfähig zu bleiben.

Erfahren Sie, wie die Ingredients + Specialties from Univar Solutions Anwendungen im Bereich Schmierstoffe und Metallbearbeitungsflüssigkeiten branchenübergreifend unterstützen.



Über Univar Solutions

Univar Solutions ist ein weltweit führender Distributor von Spezialchemikalien und Inhaltsstoffen und vertritt ein erstklassiges Portfolio der weltweit führenden Hersteller. Mit einer der größten privaten Transportflotten der Branche, einem umfangreichen technischen Vertriebsteam, herausragender Logistikkompetenz, tiefgreifenden Marktkenntnissen und regulatorischer Expertise, umfassender Formulierungs- und Rezepturentwicklung sowie modernen digitalen Tools ist das Unternehmen hervorragend aufgestellt, um maßgeschneiderte Lösungen und Mehrwertdienste für unterschiedlichste Märkte, Branchen und Anwendungen bereitzustellen. Getreu der Mission, weltweit einen Beitrag zu Gesundheit, Ernährung, Sauberkeit und Sicherheit zu leisten, fördert Univar Solutions die Innovationskraft von Kunden und Lieferanten - ganz im Zeichen des gemeinsamen Wachstums. Erfahren Sie mehr unter univarsolutions.com .

Über Ingredients + Specialties from Univar Solutions

Ingredients + Specialties from Univar Solutions bietet Spezialkunden und Lieferanten, die das moderne Leben voranbringen möchten, die besten Produkte, Mitarbeiter und Ergebnisse. Durch die Verbindung von Wissenschaft, Innovation und umfassender Expertise mit einem führenden Spezialitätenportfolio unterstützen wir unsere Partner dabei, Lösungen zu entwickeln, die die Lebensqualität von Menschen und Gemeinschaften weltweit verbessern. Erfahren Sie mehr unter univarsolutions.com .

Über LANXESS

LANXESS ist ein führendes Unternehmen im Bereich Spezialchemikalien mit einem Umsatz von 5,7 Milliarden Euro im Jahr 2025. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 11.700 Mitarbeiter in 32 Ländern. Das Kerngeschäft von LANXESS umfasst die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von chemischen Zwischenprodukten, Additiven und Verbraucherschutzprodukten. LANXESS hat unter anderem im Dow Jones Best-in-Class-Index sowie bei den MSCI-ESG- und ISS-ESG-Ratings führende Positionen erreicht - als Anerkennung für sein Engagement für Nachhaltigkeit. Erfahren Sie mehr unter lanxess.com .

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