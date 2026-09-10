Eine unabhängige Prüfung vom TÜV Rheinland hat die SOC-Leistungsstufe 3 für das Batteriespeichersystem ESA von Goodwe ergeben. Die exakte Ladezustandsmessung dient als Grundlage für ein zuverlässiges Lade-, Entlade- und Notstrommanagement. Die ESA-Serie von GoodWe, ein Photovoltaik-Batteriespeichersystem für Privathaushalte, hat nach einer Prüfung durch den TÜV Rheinland die SOC-Leistungsstufe erreicht. SOC ist die Abkürzung für State of Charge oder auf Deutsch Ladezustand. Stufe 3 ist die höchste ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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