Der Entwurf für die EEG-Novelle ist nun auch offiziell im Bundestag angekommen. Das Kabinett hatte die Reformpläne gemeinsam mit dem Netzpaket noch Ende Juli beschlossen. Der Gesetzentwurf für - so der offizielle Titel: "für einen planbaren, kosteneffizienten, netzverträglichen und marktorientierten Ausbau der erneuerbaren Energien im Stromsektor" ist als Bundestagsdrucksache (21/7867) einsehbar. Während die Bundesregierung an den übergeordneten Ausbauzielen für die Steigerung des Erneuerbaren-Anteils auf 80 Prozent bis 2030 offiziell festhält, plant sie im Detail doch Maßnahmen, die den Photovoltaik-Ausbau ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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