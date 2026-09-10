Dortmund - Das Eon-Tochterunternehmen Westnetz hat E-Mails an alle RLM-Kunden - also Gaskunden mit größeren Abnahmemengen - verschickt. Darin fordert der Konzern die Unternehmen auf, Kontaktdaten eines Ansprechpartners zu aktualisieren, der im Krisenfall bei einer drohenden Gasmangellage im Winter erreichbar ist. Wegen "witterungsbedingter, wirtschaftlicher, politischer und weiterer unvorhersehbarer Faktoren" könnten Engpässe eintreten, heißt es in der E-Mail, aus der das "Handelsblatt" zitiert.
Ein Westnetz-Sprecher sagte der Zeitung, dass das Unternehmen bis 2024 jährlich ein solches Schreiben verschickt habe. Im Jahr 2025 sei darauf verzichtet worden, weil die seit dem Ukraine-Krieg geltende "Alarmstufe Gas" aufgehoben worden sei. Nun würden die Kontaktdaten erneut abgefragt.
Angesichts der historisch niedrigen Gasspeicherfüllstände vor dem Winter wächst auch in der Wirtschaft die Sorge. "Als Industrieunternehmen sehen wir ein gewisses Risiko für die Gasversorgung über den Winter", sagte ein Sprecher des Chemiekonzerns Covestro dem "Handelsblatt".
Ein Westnetz-Sprecher sagte der Zeitung, dass das Unternehmen bis 2024 jährlich ein solches Schreiben verschickt habe. Im Jahr 2025 sei darauf verzichtet worden, weil die seit dem Ukraine-Krieg geltende "Alarmstufe Gas" aufgehoben worden sei. Nun würden die Kontaktdaten erneut abgefragt.
Angesichts der historisch niedrigen Gasspeicherfüllstände vor dem Winter wächst auch in der Wirtschaft die Sorge. "Als Industrieunternehmen sehen wir ein gewisses Risiko für die Gasversorgung über den Winter", sagte ein Sprecher des Chemiekonzerns Covestro dem "Handelsblatt".
© 2026 dts Nachrichtenagentur