RENK gerät zusammen mit anderen Rüstungswerten unter Druck. Anleger diskutieren aktuell verstärkt, ob die Kurse der gesamten Branche zu weit gefallen sind. Operativ bestätigte der Augsburger Antriebsspezialist zuletzt seine Jahresziele. Charttechnisch nähert sich der Kurs erneut einer Zone, die schon mehrfach für eine Reaktion gesorgt hat. Sektorweite Nervosität trifft auf robuste Bilanz Der gesamte europäische Rüstungssektor steckt aktuell in einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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