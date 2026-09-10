Apple hat im Rahmen seiner September-Keynote 2026 eine neue Generation seiner In-Ears vorgestellt. Die Airpods 5 kommen in zwei Versionen. Beide sollen über besseres ANC verfügen. Das teurere Modell bringt Pro-Funktionen wie Volume-Control mit. Im Vorfeld hatten manche Beobachter:innen ein neues Airpods-Pro-Modell erwartet, das mit Kameras ausgerüstet sein sollte. Doch offenbar hat Apple In-Ears mit entsprechenden Funktionen vorerst gestrichen oder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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