Mit einem neuen Logistikzentrum in Mühldorf am Inn ersetzt Schletter sein bisheriges Lager in Kirchdorf. Das neue Lager liegt nur einen Kilometer von der Autobahn A 94 entfernt. Der weltweit tätige Hersteller von Photovoltaik-Montagesystemen Schletter hat ein neues Logistikzentrum in Mühldorf am Inn bezogen. Die neu errichtete Logistikhalle ersetzt das alte Lager am Standort Kirchdorf. "Die neue Halle bietet uns deutlich bessere Voraussetzungen für unsere Lagerhaltung und Logistik und ist zugleich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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